道奇「最強投手」辣模女友來頭不小 曾與山下智久傳緋聞

洛杉磯道奇隊包辦3勝的山本由伸（左）獲選MVP，混血辣模丹羽仁希出現在道奇「大嫂團」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕洛杉磯道奇隊衛冕世界大賽冠軍，「中0日」登板且包辦3勝的山本由伸獲選MVP，被隊友大谷翔平譽為「世界上最強投手」，去年起大家就發現美日混血辣模丹羽仁希（Niki）疑似與山本由伸傳緋聞，這次她仍然出現在道奇「大嫂團」，看來和山本由伸維持戀愛ing，而她的經紀公司對此不承認也不否認，「私事交由本人處理」。

愛情事業雙贏的日籍投手山本由伸長相帥氣，受關注的程度與大谷翔平不相上下。早在2024年他就曾傳出與「世界百大美女」之一的混血辣模丹羽仁希約會，29歲的丹羽仁希比山本由伸大2歲，曾演出富士電視台戀愛實境節目《雙層公寓》，被譽為該節目史上No.1美女，並曾連續3年入選美國電影網站TC Candler「全球百大最美臉孔」，緋聞對象包括山下智久、新田真劍佑。

請繼續往下閱讀...

山本由伸（左）與混血辣模丹羽仁希。（翻攝自X）

山本由伸去年與道奇簽下12年3.25億美元（約100億元台幣）合約，轉戰大聯盟第一年就助球隊奪下世界大賽冠軍，名利雙收的他在比佛利山的精品購物街被一名外國攝影師認出，他身旁的長髮女子大方自我介紹「我是Niki」，影片在TikTok曝光，隨即被日本網友指認出是丹羽仁希且身上多項國際一線精品被懷疑是愛的信物。

道奇再度稱霸世界大賽後，美國電視台《NBC4》體育主播Mario Solis在社群平台上傳球員的親友們魚貫走向球場中，準備參加頒獎儀式的影片，大嫂團後方出現一名壓低帽簷的長髮女子，眼尖日本網友一下就發現：「這是Niki吧？看來還在跟山本選手交往」。

29歲的丹羽仁希是美日混血兒，曾連續3年被選為「全球百大最美臉孔」，她在2018年2月被爆出與山下智久曖昧，兩人還同遊夏威夷一星期。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法