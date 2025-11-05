自由電子報
娛樂 最新消息

比范姜還悲催？疲老闆嫩妻婚內出軌「劈3男」 今PO文宣布離婚止損

疲老闆今在社PO文，宣布和前妻已在10/30結束婚姻關係。（翻攝自Threads、FB）疲老闆今在社PO文，宣布和前妻已在10/30結束婚姻關係。（翻攝自Threads、FB）

〔娛樂新聞／綜合報導〕不惜公布家醜、自揭被「婚內出軌」戴綠帽的疲老闆，際遇堪比范姜還悲催，妻子總計劈腿3男，讓他「綠」到不行。

嘉義知名零食電商「疲老闆」6月底向媒體披露「水某」婚內出軌，先後和警察、藥師、房仲執行長3名男子有不尋常的男女關係，手上還握有一段楊姓房仲執行長與嫩妻的「63秒喇舌片」。

事件攤在陽光下後，兩人在透過社群平口開撕，老婆承認出軌，但也反控疲老闆在她懷孕時外遇，拍了一堆色情影片和照片，放話希望能好聚好散，坦承自己曾做錯事並下跪道歉，也願意承擔社會輿論的眼光，不忘喊話，「做人真的不需要步步緊逼，留點體面，也留點善良，給彼此最後一點尊重。」兩人正式進入離婚程序。

而今，疲老闆突然在Threads貼上一段文字，證實兩人已簽字離婚，為這段不忠的婚姻停損、畫下句點。

PO文如下：

妳權衡利弊，我及時止損。

沒意義的事和人，就別再遇見。

這次罰妳，永遠也見不到我。

我夠真誠了，該遺憾的不是我。

我本將心向明月，奈何明月照溝渠。

從此無心愛良夜，任他明月下西樓。

別讓別人為難，也別讓自己難堪。

那些妳聽不懂的話，我不會再講了。

我會慢慢忘記妳，咱兩就翻篇了。

結局或許不如我意，但我已盡力。

熱情被妳消耗殆盡，我不再自討沒趣。

後來那顆捂熱的心，又變回了石頭。

這一路都是風景，我不再為妳翻山越嶺。

次次認真，次次教訓，次次活該。

悄然退場，是我留給自己最後的體面。

我會用理智壓制這場要命的愛。

九分的愛，一分尊嚴，放棄妳，也放過自己。

那些承諾我替妳抹去了，祝妳平安。

人只對愛的東西才用心，態度就是答案。

我撤回依賴，收回溫柔，放下占有。

在平常的一天，我放棄了以為重要的人。

我選的路不後悔，跌倒了是我的事。

熱情耗盡，禮貌退場，過了這路口不再順路。

十三年前相識，六年相伴，五年婚姻（109/10/30～114/10/30），一年背叛，

從此以後，我是孩子的爸，妳是孩子的媽，再也沒有其他。

致自己。

點圖放大
點圖放大
