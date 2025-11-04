自由電子報
娛樂 最新消息

案外案！AV女優大馬「神秘之旅」只是「沒死去的女孩之一」 發聲明自清

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣網紅謝侑芯命喪吉隆坡，從原本的猝死案將轉為謀殺案偵辦，該案件疑點重重，AV女優翁雨澄回想自己在今年3月也曾受邀去馬來西亞，原本只是開心和偶像見面，但最近看到謝侑芯過世消息，她彷彿領悟了說：「你告訴我你愛我的靈魂，你說我是最特別的，原來都是騙人的。」

儘管翁雨澄在發文中沒有直接寫出「偶像」的名字，但在敏感時刻她提到「約好11月要再去馬來西亞找你，因為你說很想念。原來我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了。」引發網友高度聯想，是否和謝侑芯遇到的是「同個人」？由於網友對於翁雨澄的發文有眾多質疑或指責，好奇她是否收錢伴遊？因此她也發聲明回應。

AV女優翁雨澄強調自己沒有收錢去大馬「伴遊」。（翻攝自IG）AV女優翁雨澄強調自己沒有收錢去大馬「伴遊」。（翻攝自IG）

翁雨澄聲明談到：

第一，我沒有收錢。純粹是因為對非常喜歡的偶像的邀約而赴約。我想有些認識我比較久的朋友，都會知道我有多喜歡他與他的音樂創作。

第二，我從來沒有奢侈的去想像自己能成為對方的另一半，我根本沒有這個資格，這點我很明白。但我不能接受的，是欺騙。

第三，每個人都有自己交友的權利，也有不同對交友審查的界線。有的人可以接受，有的人不行，我也尊重每個人的私人界線。

第四，我是一個成人女優，但我也是一個平凡人。我也會有想紀錄的人生體驗，就如同所有的一般人一樣，拿來紀錄生活，發洩情緒。

第五，我不是你們所謂「飲料網紅」引薦去的馬來西亞，不是去拿錢陪人家伴遊，不是工作，我是受本人邀請去往馬來西亞旅遊的。

第六，所有相關違禁品都是去馬來西亞後對方提供的。我不可能也沒有攜帶任何違禁品出台灣的海關也沒有進馬來西亞海關。

翁雨澄並表示，之後不會再針對謝侑芯命案做出任何發文。

