自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

立冬過後逆風翻盤 4生肖有貴人助攻有望升遷加薪

立冬代表冬季開始，萬物收藏，也是一年辛苦到了收穫的時刻。（本報資料照，業者提供）立冬代表冬季開始，萬物收藏，也是一年辛苦到了收穫的時刻。（本報資料照，業者提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕才過霜降，接下來本月7日就會迎來24節氣中的「立冬」。立冬代表冬季開始，萬物收藏，也是一年辛苦到了收穫的時刻。在紫微斗數中，「祿存星」將落入事業相關宮位，力量也開始發作。紫微斗數專家姚本軍表示，錄存星彷彿一座默默累積資源的倉庫，代表：多得、穩收、被照顧，不但充滿福氣也踏實得到收穫。錄存星落入事業相關宮位時，事業容易有貴人相助、資源挹注或在職場站穩一席之地。有哪4個生肖從立冬起能轉運呢？快跟著《自由時報》娛樂頻道繼續看下去！

【生肖豬：穩中有進】

祿存星立冬開始對生肖豬產生影響，步入一段「運勢回升」時期。肖豬者天生善良務實，常常默默付出，但未必會向外爭取。此時象徵著過往所累積的人情、能力與信譽，正準備回來報償。事業上的進展會變得更加踏實，有機會得到主管的肯定，也可能在職場中獲得更穩定的角色。祿存讓肖豬者的眼光變得更精準，對於機會與風險的判斷更為靈巧，不再依賴運氣，而是以智慧把握未來。立冬之後，若肖豬者願意稍微積極一些，將能迎來穩中有進的好時機。

【生肖羊：踏實換成果】

立冬開始「踏實換成果」的能量更加明顯。肖羊者本身具柔韌之心，溫和卻有堅持，受祿存星影響，事業基礎更加鞏固。升遷、加薪、被委以更重要責任等現象都可能發生，尤其是長期在同一領域深耕的人，更能感受到職涯的地位提升。祿存也象徵財務穩定，因此肖羊者在工作中，不僅會獲得實質的回報，也能累積長遠的價值與人脈。

【生肖馬：人脈轉成具體機會】

祿存星立冬開始為生肖馬帶來「貴人從人而來」的運勢。肖馬者熱情、行動力強，人際關係本就活絡，受祿存星影響，人脈力量更能轉化為具體機會。朋友介紹的工作、合作夥伴的支持、團隊共同創業的契機，都可能在這時浮現。祿存星也讓肖馬者在面對合作時更懂得互利共贏，不會再一味獨行，集眾之力成事。立冬後的社交活動如果能多參加、多互動，不僅能遇見新的貴人，甚至能重新連結舊識，促成事業上的加分轉折。

【生肖雞：心態成熟帶動機會】

祿存星立冬開始為生肖雞帶來的不只是財富，更是「心態成熟帶動機會」的祝福。肖雞者聰明敏銳，但有時在競爭中容易過度緊繃。受祿存星影響，象徵內在變得更篤定、更從容，反而能吸引外界的助力。肖雞者停止急於證明自己，改以穩健的節奏前進，事業上的運勢自然水漲船高。精神狀態變好、人緣變順、貴人靠近，甚至連投資或副業也更容易做出正確判斷。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中