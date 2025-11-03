立冬過後逆風翻盤 4生肖有貴人助攻有望升遷加薪

立冬代表冬季開始，萬物收藏，也是一年辛苦到了收穫的時刻。（本報資料照，業者提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕才過霜降，接下來本月7日就會迎來24節氣中的「立冬」。立冬代表冬季開始，萬物收藏，也是一年辛苦到了收穫的時刻。在紫微斗數中，「祿存星」將落入事業相關宮位，力量也開始發作。紫微斗數專家姚本軍表示，錄存星彷彿一座默默累積資源的倉庫，代表：多得、穩收、被照顧，不但充滿福氣也踏實得到收穫。錄存星落入事業相關宮位時，事業容易有貴人相助、資源挹注或在職場站穩一席之地。有哪4個生肖從立冬起能轉運呢？快跟著《自由時報》娛樂頻道繼續看下去！

【生肖豬：穩中有進】

祿存星立冬開始對生肖豬產生影響，步入一段「運勢回升」時期。肖豬者天生善良務實，常常默默付出，但未必會向外爭取。此時象徵著過往所累積的人情、能力與信譽，正準備回來報償。事業上的進展會變得更加踏實，有機會得到主管的肯定，也可能在職場中獲得更穩定的角色。祿存讓肖豬者的眼光變得更精準，對於機會與風險的判斷更為靈巧，不再依賴運氣，而是以智慧把握未來。立冬之後，若肖豬者願意稍微積極一些，將能迎來穩中有進的好時機。

【生肖羊：踏實換成果】

立冬開始「踏實換成果」的能量更加明顯。肖羊者本身具柔韌之心，溫和卻有堅持，受祿存星影響，事業基礎更加鞏固。升遷、加薪、被委以更重要責任等現象都可能發生，尤其是長期在同一領域深耕的人，更能感受到職涯的地位提升。祿存也象徵財務穩定，因此肖羊者在工作中，不僅會獲得實質的回報，也能累積長遠的價值與人脈。

【生肖馬：人脈轉成具體機會】

祿存星立冬開始為生肖馬帶來「貴人從人而來」的運勢。肖馬者熱情、行動力強，人際關係本就活絡，受祿存星影響，人脈力量更能轉化為具體機會。朋友介紹的工作、合作夥伴的支持、團隊共同創業的契機，都可能在這時浮現。祿存星也讓肖馬者在面對合作時更懂得互利共贏，不會再一味獨行，集眾之力成事。立冬後的社交活動如果能多參加、多互動，不僅能遇見新的貴人，甚至能重新連結舊識，促成事業上的加分轉折。

【生肖雞：心態成熟帶動機會】

祿存星立冬開始為生肖雞帶來的不只是財富，更是「心態成熟帶動機會」的祝福。肖雞者聰明敏銳，但有時在競爭中容易過度緊繃。受祿存星影響，象徵內在變得更篤定、更從容，反而能吸引外界的助力。肖雞者停止急於證明自己，改以穩健的節奏前進，事業上的運勢自然水漲船高。精神狀態變好、人緣變順、貴人靠近，甚至連投資或副業也更容易做出正確判斷。

