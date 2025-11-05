找到黃明志了？ 周杰倫突PO一張照 網友大騷動：嚇死！

周杰倫在社群PO照，大批網友誤認為是黃明志。（圖翻攝自周杰倫IG）

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，4日被大馬警方通緝，引發台馬網友高度關注。與此同時，天王周杰倫在社群PO出一張照片，因為外型被認為太像黃明志，意外掀起熱烈討論。

周杰倫在社群PO照，大批網友誤認為是黃明志。（圖翻攝自周杰倫IG）

周杰倫3日在IG分享照片，可以看到他留著絡腮鬍，戴著一頂毛帽、墨鏡，身穿橫條紋T-shirt，手插著口袋，相當帥勁的擺出POSE。

不過照片一曝光馬上引發網友騷動，「嚇死，還以為黃明志」、「最近這個造型很不吉利」、「你的弟弟好像在馬來被捕了」、「沒仔細看，差點以為是黃明志，嚇到」、「第一眼我以為逃去外國了⋯⋯」、「我剛剛還想說黃明志不是通緝犯嗎？怎麼還敢拍照哈哈」、「馬來西亞警察在找黃明志，鬍鬚快點剃掉」。

不過也有人表示，「一點都不像，周董帥多了」、「看就知道是哥，一點都不像那隻過街老鼠」、「怎麼最近什麼事都可以扯上杰倫，黃明志都可以扯上，看樣子杰倫哥要多去拜拜了」、「到底哪裡像了？」

