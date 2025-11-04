事情大條了！謝侑芯命案翻轉 吉隆坡總警長爆黃明志將被逮捕原因

黃明志這次面對的狀況，恐怕不是MV情節那麼輕鬆。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣網紅謝侑芯10月赴馬來西亞，不料命喪吉隆坡，案情疑點重重，今（4日）馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾表示，此案件將從猝死角度，轉為援引謀殺罪名調查。稍早接受大馬媒體訪問，他也說明將逮捕黃明志的原因，目前已有眾多媒體前往警局前守候，想第一時間報導黃明志被逮捕消息。

大馬警方將援引刑事法典302條文（謀殺），調查台灣網紅謝侑芯在吉隆坡猝死案件，另外吉隆坡總警長拿督法迪爾證實，基於大馬歌手黃明志是最後一個與謝侑芯接觸和見面的人，因此警方將逮捕黃明志做進一步深入調查。

不少黃明志粉絲認為警方這次做法似乎和辦案程序不符，但法迪爾指出，警方是根據標準作業程序進行調查，目前已向數名相關人員作了解，包括這次發生謝侑芯命案的高級飯店，已有多位員工向警方錄口供。原本昨天大馬警方說，由於現場沒有任何跡象顯示和性侵有關，因此此案不會朝性侵方向偵辦，不料今天翻轉成嚴重的謀殺罪方向偵辦，這也讓支持黃明志的粉絲為他憂心，因為粉絲都認為，過去黃明志一直被大馬警方和媒體視為「眼中釘」，這次結果如何，引起高度關注。

