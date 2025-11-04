自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

事情大條了！謝侑芯命案翻轉 吉隆坡總警長爆黃明志將被逮捕原因

黃明志這次面對的狀況，恐怕不是MV情節那麼輕鬆。（翻攝自臉書）黃明志這次面對的狀況，恐怕不是MV情節那麼輕鬆。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣網紅謝侑芯10月赴馬來西亞，不料命喪吉隆坡，案情疑點重重，今（4日）馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾表示，此案件將從猝死角度，轉為援引謀殺罪名調查。稍早接受大馬媒體訪問，他也說明將逮捕黃明志的原因，目前已有眾多媒體前往警局前守候，想第一時間報導黃明志被逮捕消息。

大馬警方將援引刑事法典302條文（謀殺），調查台灣網紅謝侑芯在吉隆坡猝死案件，另外吉隆坡總警長拿督法迪爾證實，基於大馬歌手黃明志是最後一個與謝侑芯接觸和見面的人，因此警方將逮捕黃明志做進一步深入調查。

不少黃明志粉絲認為警方這次做法似乎和辦案程序不符，但法迪爾指出，警方是根據標準作業程序進行調查，目前已向數名相關人員作了解，包括這次發生謝侑芯命案的高級飯店，已有多位員工向警方錄口供。原本昨天大馬警方說，由於現場沒有任何跡象顯示和性侵有關，因此此案不會朝性侵方向偵辦，不料今天翻轉成嚴重的謀殺罪方向偵辦，這也讓支持黃明志的粉絲為他憂心，因為粉絲都認為，過去黃明志一直被大馬警方和媒體視為「眼中釘」，這次結果如何，引起高度關注。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中