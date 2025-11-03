自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

獨家閃兵內幕》購多套血壓監測儀器 混入藝人複檢醫院偷天換日

檢警今年5月執行第二波閃兵集團掃蕩，拘提藝人陳大天。（資料照，記者陸運鋒攝）檢警今年5月執行第二波閃兵集團掃蕩，拘提藝人陳大天。（資料照，記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕檢警掃蕩以男子陳志明為的首的閃兵集團，今年2月、5月及10月執行3波掃蕩，拘提包括知名藝人王大陸、陳柏霖、修杰楷等30多人。據悉，陳嫌老早發覺役男體檢有漏洞，因此教導憋氣及購入數套24小時血壓監測儀器，由自己或槍手醫院與住院複檢役男交換配戴，就算遇上巡視病房，只要役男還配戴著血壓監測儀器，稍有不查就難以發現異狀。

檢警調查，陳嫌熟知如何製造高血壓假象流程，從15年前開始做起「閃兵」生意，一開始收費約5萬元至20萬元，之後見原來「閃兵」的市場這麼大，於是找來李名宸及林逸楷、白牌車司機張忠組成犯罪集團，收費部分也開始漲價，依知名度調整為5萬元至50萬元。

據知，陳嫌看準高血壓可閃兵後，便購買數套24小時血壓監測儀，他先教導役男在體檢時以憋氣加上丹田出力，就可製造成血壓異常的假象，待役男獲得住院24小時量測血壓機會後，再由陳嫌或槍手攜帶24小時血壓監測儀器混入醫院，與役男身上配戴的儀器「交換」後離開。

檢警今年5月執行第二波閃兵集團掃蕩，拘提藝人陳零九。（資料照，記者陸運鋒攝）檢警今年5月執行第二波閃兵集團掃蕩，拘提藝人陳零九。（資料照，記者陸運鋒攝）

因此，役男在量測血壓這段期間，就算遇到巡視病房人員，看見役男配戴著24小時血壓監測儀器，若無細查的話，根本不知道血壓監測儀器早已被調包，而役男住院複檢接近滿24小時，陳嫌等人才會再返回醫院，將血壓監測儀器換回來。

據悉，陳嫌對待花錢欲閃兵的役男，僅藝人才有槍手代揹24小時血壓監測儀器服務，若身分並非知名人物，僅會教導在住院時，告知每15至30分鐘，可利用反覆憋氣加上丹田出力等方式，製造高血壓或血壓異常。

以往需役男複檢需要住院24小時量測血壓，但疑在2020年新冠疫情爆發後，全國各醫院人員需分流，因此役男複檢量測血壓方式，改為將24小時血壓監測儀器帶返家配戴，對於閃兵集團陳嫌等人而言，代揹血壓監測儀器被發現的風險就更小了。

獨家閃兵內幕相關新聞：

唐振剛等4人才自首 下波鎖定2知名團體成員

王大陸被當盤子狠敲360萬 主嫌還想用這招拉客戶

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中