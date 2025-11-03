獨家閃兵內幕》購多套血壓監測儀器 混入藝人複檢醫院偷天換日

檢警今年5月執行第二波閃兵集團掃蕩，拘提藝人陳大天。（資料照，記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕檢警掃蕩以男子陳志明為的首的閃兵集團，今年2月、5月及10月執行3波掃蕩，拘提包括知名藝人王大陸、陳柏霖、修杰楷等30多人。據悉，陳嫌老早發覺役男體檢有漏洞，因此教導憋氣及購入數套24小時血壓監測儀器，由自己或槍手醫院與住院複檢役男交換配戴，就算遇上巡視病房，只要役男還配戴著血壓監測儀器，稍有不查就難以發現異狀。

檢警調查，陳嫌熟知如何製造高血壓假象流程，從15年前開始做起「閃兵」生意，一開始收費約5萬元至20萬元，之後見原來「閃兵」的市場這麼大，於是找來李名宸及林逸楷、白牌車司機張忠組成犯罪集團，收費部分也開始漲價，依知名度調整為5萬元至50萬元。

據知，陳嫌看準高血壓可閃兵後，便購買數套24小時血壓監測儀，他先教導役男在體檢時以憋氣加上丹田出力，就可製造成血壓異常的假象，待役男獲得住院24小時量測血壓機會後，再由陳嫌或槍手攜帶24小時血壓監測儀器混入醫院，與役男身上配戴的儀器「交換」後離開。

因此，役男在量測血壓這段期間，就算遇到巡視病房人員，看見役男配戴著24小時血壓監測儀器，若無細查的話，根本不知道血壓監測儀器早已被調包，而役男住院複檢接近滿24小時，陳嫌等人才會再返回醫院，將血壓監測儀器換回來。

據悉，陳嫌對待花錢欲閃兵的役男，僅藝人才有槍手代揹24小時血壓監測儀器服務，若身分並非知名人物，僅會教導在住院時，告知每15至30分鐘，可利用反覆憋氣加上丹田出力等方式，製造高血壓或血壓異常。

以往需役男複檢需要住院24小時量測血壓，但疑在2020年新冠疫情爆發後，全國各醫院人員需分流，因此役男複檢量測血壓方式，改為將24小時血壓監測儀器帶返家配戴，對於閃兵集團陳嫌等人而言，代揹血壓監測儀器被發現的風險就更小了。

