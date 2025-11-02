自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

粿粿認錯開撕范姜！ 家人發聲：只剩帥而已、恭喜解脫

范姜彥豐（右）與粿粿正式開撕。（翻攝自IG）范姜彥豐（右）與粿粿正式開撕。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／台北報導〕范姜彥豐日前指控妻子粿粿婚內出軌男星「王子」邱勝翊，震撼演藝圈。事隔多日，粿粿於1日透過社群平台發布長達17分鐘的影片，親口承認出軌，並坦言婚姻早已出現裂痕，同時指控男方曾要求她支付1600萬元「買離婚順序」，兩人正式開撕。

一名自稱粿粿家人的女子「Kiwi」林家莉隨後於社群平台發文聲援粿粿，直言：「妹，恭喜解脫了！」她表示，儘管粿粿因事件遭受輿論壓力與外界批評，但仍選擇勇敢面對，揭露3年婚姻中的真實情況。Kiwi指出，粿粿長期一肩扛起家計與育兒責任，卻屢遭男方計較金錢與分工，「溝通折磨到天亮，隔天還要繼續工作」，直言范姜「不主外也不主內又愛計較公平」。

Kiwi林家莉為粿粿發聲。（翻攝IG）Kiwi林家莉為粿粿發聲。（翻攝IG）

她更提及先前引起爭議的美國行，暗指范姜並未支付所謂禮物「美國機票」費用，「說是送的，但好像還沒付錢噢！」Kiwi強調，身邊朋友都清楚粿粿長期獨自分擔照顧孩子的重擔，「因為我要工作，他（范姜）一個人帶小孩沒辦法。」

Kiwi坦言，外界對范姜的印象雖然良好，但那只是外在形象，「我認為三年了，真的也夠了，誰都想被照顧被呵護，她堅強得太孤獨太辛苦了。」最後她寫道：「妹，恭喜解脫了！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中