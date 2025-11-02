粿粿認錯開撕范姜！ 家人發聲：只剩帥而已、恭喜解脫

范姜彥豐（右）與粿粿正式開撕。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／台北報導〕范姜彥豐日前指控妻子粿粿婚內出軌男星「王子」邱勝翊，震撼演藝圈。事隔多日，粿粿於1日透過社群平台發布長達17分鐘的影片，親口承認出軌，並坦言婚姻早已出現裂痕，同時指控男方曾要求她支付1600萬元「買離婚順序」，兩人正式開撕。

一名自稱粿粿家人的女子「Kiwi」林家莉隨後於社群平台發文聲援粿粿，直言：「妹，恭喜解脫了！」她表示，儘管粿粿因事件遭受輿論壓力與外界批評，但仍選擇勇敢面對，揭露3年婚姻中的真實情況。Kiwi指出，粿粿長期一肩扛起家計與育兒責任，卻屢遭男方計較金錢與分工，「溝通折磨到天亮，隔天還要繼續工作」，直言范姜「不主外也不主內又愛計較公平」。

Kiwi林家莉為粿粿發聲。（翻攝IG）

她更提及先前引起爭議的美國行，暗指范姜並未支付所謂禮物「美國機票」費用，「說是送的，但好像還沒付錢噢！」Kiwi強調，身邊朋友都清楚粿粿長期獨自分擔照顧孩子的重擔，「因為我要工作，他（范姜）一個人帶小孩沒辦法。」

Kiwi坦言，外界對范姜的印象雖然良好，但那只是外在形象，「我認為三年了，真的也夠了，誰都想被照顧被呵護，她堅強得太孤獨太辛苦了。」最後她寫道：「妹，恭喜解脫了！」

