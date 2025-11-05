迎「立冬」進擊2026！ 12生肖「轉運大補帖」必收

高宏寓表，立冬正是生肖運勢轉換之時，想平平順順接迎接馬年，不妨提早布局。（高宏寓提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕北台灣民眾今昨兩天應該很能體會到氣溫驟降的秋末寒意，命理師高宏寓接受獨家專訪表示，11/7（農曆9月18日）是二十四節氣的「立冬」，不僅是二十四節氣之一，更是二十四節氣中，最重要的「四立」，包括「立春、立夏、立秋、立夏」。

「立冬」意指秋天結束，冬天正式開始，民間俗諺有云「立冬補冬、補嘴空」，意指立冬為最佳進補時節，對此，高宏寓老師表示，食補固然重要，但其實在季節轉換之際，也是生肖運勢變換的時候，台灣俗諺「三年一閏 好壞照輪」，而立冬正是生肖運勢轉換之時，迎接馬年提早布局。

➤生肖鼠

．運勢提醒：面臨重大決策，機會要抓住。

目達耳通的你，立冬前後這段期間開始陸續出現重大決策，多的是層出不窮的進階考驗，心思細膩的時候，縱然在千里之外的裊裊餘音總能不經觸動心弦，是時候心領神會重新調整步伐。

➤生肖牛

．運勢提醒：保持「君子之交」，才是上策。

適當的保持距離美，或許是人際上最舒適的相處之道，那些懂你或不懂你的人事物都不再重要。立冬之際，讓自己重新活出愛的動力，勿忘初心重新創造愛的靈魂。

➤生肖虎

所謂「三年一閏 好壞照輪」，是時候當仁不讓了。總是能輕易做到的事情，是沒有意義的，創新就是唯一捷徑。

➤生肖兔

．運勢提醒：挫折難免，借力使力可翻轉劣勢。

命運選定你，必有它自然的安排，不曾經歷一番艱苦磨練，便成不了大器；水漲船高、財氣拱照的階段，要懂得借力使力，讓實力與口碑被看見。

➤生肖龍

．運勢提醒：重新布局風水的最佳時刻來了。

真正的高手會懂得運用有形、無形的能量來打造「高頻共振」的生活圈，而風水就是不二法門，找一個實戰高手（風水老師）為新的一年重新布局。

➤生肖蛇

．運勢提醒：把握貴人運，但不能有投機心。

本性難移，長期固化的腦袋，在生活職場都不是很好的對應，縱然貴人不斷，依舊被自我意識、投機心打敗，原封不動的年復一年，日復一日。

➤生肖馬

．運勢提醒：與其求神拜佛，不如投資自己的腦袋。

喜歡偷懶的很多，一個人身上的靈性味覺，都是種種的念頭及業力所殘留，求神拜佛更不求假公濟私、寄託希望，宜拿出魄力與決心，投資自己的腦袋是明智之舉。

➤生肖羊

．運勢提醒：別怕低頭，懂得借智借勢才是王道。

英雄不怕出生低，真正有勢的從不依賴、稱羨別人的資源，在這多元的時代，要懂得借智（平台、智者）借勢（時間、趨勢），做一個有底氣的人。

➤生肖猴

．運勢提醒：即將破繭而出，有願就有力。

對於一個要換大運的人，肯定都得面臨一場非凡人都難以承受的折磨與壓力，上天會刻意毀掉你的三觀、消耗你的能量，讓你產生自我懷疑，當你透徹之時，自然也破繭而出，有願就有力，讓善的循環重生。

➤生肖雞

．運勢提醒：愛情運卡卡，放手也是一種智慧。

有時候愛自己，就是離開那個你所愛的人，一個敢在你面前肆無忌憚鬧情緒的人，是因為他知道你離不開他，上天不會贈予完美人生，一切皆有定數，不必強求。

➤生肖狗

．運勢提醒：心存正氣，風雨生信心。

末法時代（指佛陀涅槃後，佛教教法逐漸衰微的時期）壞人非常多，整個社會環境陷入無情無義、利益之交，讓你的思維、性格甚至習慣，慢慢的潛移默化產生了對外的淡薄。此時應告訴自己必須心存正氣，風雨生信心，溫故知新中更日益精進，要做個不被輕易打敗的人。

➤生肖豬

．運勢提醒：他人即地獄，不看別人放過自已。

再懶明年就要報名殺豬公比賽了！容易怠惰、誤判的階段，更要謹言慎行，找回驅動力！別人的態度往往反應出他當下的狀態，切莫將別人的否定與冷淡，視為你不夠好的理由。

【專家背景．高宏寓】

．專長：陽宅風水、八字、紫微、易經占卜、生肖、宗教民俗、手面相、姓名學、祖先諮詢

．媒體：《命運好好玩》命理專家、《小明星大跟班》命理專家

