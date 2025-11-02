（獨家）握到蔡依林手粉絲哭了！恩師高雄北上大讚天后「18歲高中女生」

「Jolin」蔡依林今在北流廣場舉辦全新專輯《PLEASURE》簽唱會。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲、陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林相隔6年，今（2日）在北流廣場舉辦全新專輯《PLEASURE》簽唱會，笑說難得可以再和歌迷「肉體接觸」，而太難得可以和偶像近距離接觸，今有男歌迷上台簽名握到Jolin的手，一走下台就哭了。另外，常被指為是Jolin舞蹈恩師的張勝豐，今也特別從高雄北上出席簽名會，並被本報攝影記者捕捉到和Jolin寒暄畫面。

蔡依林（左）相隔多年再次舉辦簽唱會，舞蹈老師張勝豐特別從高雄北上看她。（記者潘少棠攝）

已經兩年沒有看到Jolin，張勝豐談到彼此見面情形：「我跟她說我是專程從高雄上來台北看她的，聊到我在高雄讀書，唸高雄師範大學研究所的文化創意設計系，另外也在高雄樹德科技大學表演藝術系一年級和三年級授課。」

張勝豐還談到：「她這次的新專輯真的讓所有人感到超驚喜！完整展現了不一樣的面貌企圖心與藝術追求都跳脫了單純的流行框架，無論在內涵、深度，還是音樂類型的廣度上，都達到前所未有的高度，在大家的心裡，她早已不只是華語流行樂壇的天后，而是一位真正的『音樂人』，帶來更多思想性與藝術性的作品。」

Jolin現在大概晚上10點或是11點才睡。（記者潘少棠攝）

之前Jolin說自己晚上9點半入睡，在社群引起討論，不過近期因為忙於準備年底在大巨蛋的演唱會，今天被問到還能維持這作息嗎？Jolin表示比較困難，現在大概晚上10點或是11點才能睡覺。但張勝豐還是讚嘆：「而且她的影響力也實在太厲害了！一句『晚上9:30就寢』就能引領大家掀起睡眠熱潮，還創造了『蔡依林標準時間』，這真的只有她做得到！」

蔡依林美美出席簽唱會，張勝豐誇她如18歲高中生。（記者潘少棠攝）

另外張勝豐看到Jolin誇她：「今天的造型真好看，完全就是18歲的高中女生！」Jolin則跟張勝豐說：「老師這麼久沒見，你一點都沒變。」

