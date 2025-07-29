心碎！具俊曄雨中獨身守候大S「哀傷身影再現」惹鼻酸

具俊曄再被目擊雨中獨自在金寶山守候大S。（翻攝自piechiu65 Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛病逝至今已半年，丈夫具俊曄始終未能走出喪妻之痛，日前才被目擊現身金寶山獻花，如今又被目睹雨中孤身在墓前守候一生摯愛，哀傷身影令人心碎，深情舉動更讓許多網友鼻酸感慨「情深緣淺最難受...」。

一名網友今（29日）發文分享照片，透露自己在金寶山目睹具俊曄的哀戚身影，照片可見當時的具俊曄正在大S的墓前祭拜，即便天候不佳也從未缺席，僅靠一把巨型陽傘遮雨之外，他則毫無偽裝、遮蔽物獨自在墓前守候，神情哀傷且目光沉靜，顯見他仍沉浸在失去摯愛的痛苦之中。

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其實，這已非具俊曄首次被拍到現身大S墓園，深情頻繁的探訪、重情守候的模樣，讓許多網友既心疼又動容，「希望他快點釋懷放下，大S不想他這樣過一輩子」、「如果命長一點，2人還有數十年的人生啊」、「歐巴加油，非常能體會他的苦」、「情深緣淺最難受...」、「大S很幸福，但命運等不到下一個安排」、「這種男人也值得了，雖然緣分非常短暫，但能遇見他也是幸福」。

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