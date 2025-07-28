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「水行俠」16歲兒躍上《沙丘3》 傑森摩莫亞驕傲嘆：他靠自己

傑森摩莫亞日前在出席《戰酋》夏威夷首映活動上，談到了16歲兒子諾加沃夫。（Apple TV+ 提供）傑森摩莫亞日前在出席《戰酋》夏威夷首映活動上，談到了16歲兒子諾加沃夫。（Apple TV+ 提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在夏威夷舉行的影集《戰酋》首映會上，「水行俠」飾演者傑森摩莫亞難掩興奮之情，談到16歲愛子諾加沃夫即將登上科幻鉅作《沙丘》第3部，他強調兒子的角色完全是靠實力取得，並非「星二代加持」。

今年6月影迷得知諾加沃夫正式加入《沙丘》第三部，將與演員艾達布魯克分別扮演提摩西·夏勒梅與千黛亞角色的雙胞胎孩子，引發一波討論熱潮。對此，傑森摩莫亞表示：「他終於要面對真正的挑戰，這會是他第一次體會職場的殘酷。我什麼都沒幫他，他全是靠自己拿到角色，令人驕傲。」

傑森摩莫亞（中）身旁跟著兒女一起參加《戰酋》夏威夷首映活動紅毯。（翻攝自IG）傑森摩莫亞（中）身旁跟著兒女一起參加《戰酋》夏威夷首映活動紅毯。（翻攝自IG）

傑森摩莫亞回憶起自己年少時期，感嘆兒子比自己更早踏上國際舞台，「我16歲還不知道自己想幹嘛，他卻已經能和大導演丹尼·維勒納夫一起工作，這是很不簡單的事。」他也特別提到，對於孩子的成長他和家人始終抱持開放與鼓勵的態度：「我們一直希望孩子們能做自己、相信自己，也讓他們在愛中長大。他很有自信，這一點我最欣慰」

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