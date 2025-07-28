罷免失利！王小棣籲努力溝通 喊話藍委「記得禮義廉恥」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣史上規模最大的「大罷免」第一波投票落幕，24名藍委及新竹市長高虹安罷免案全遭否決。對此，導演王小棣昨（27）晚撰文表示，國家需要健康的在野黨，她今天再度發聲喊話，「溝通不成功我們就繼續努力」，並要藍委記得小學老師教過的「忠孝仁愛、禮義廉恥」。

面對大罷免失利，王小棣呼籲努力溝通。（資料照）

王小棣今天在臉書撰文表示，面前的困難重重，希望大家不要生氣和仇恨，要認真思考接下來的事情，「溝通不成功我們就繼續努力，一直努力到國家迎來和平勝利的那一天」，並點出國民享有的自由和民主制度的保護，都不是天上掉下來的，必須珍惜。

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對於這次大罷免失利，王小棣形容是，「你的老闆們開了一次董事會，有多一些的老闆想看到你們真正的表現」，直言這不是「你、妳贏了」，而是「老闆請你們來做的工作，要做好！」，他也喊話藍委，記得小學老師教過的「忠孝仁愛、禮義廉恥」。

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