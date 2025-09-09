Andy公開「起訴書證據內容」 開酸家寧：終於想通了

家寧（左）在最新影片中喊冤，強調帳戶金流清楚。Andy則公開起訴書證據，喊話對方務必執行到底。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber團體「眾量級」的Andy與張家寧之間的公司糾紛仍未平息。張家寧先前遭控與家人涉嫌侵吞收益、逃漏稅，新北地檢署已著手調查。不過張家寧昨在最新影片中回應，強調自己已取得公司帳本，並獲得不起訴處分。對此，Andy稍早也發文回應了。

Andy公開律師函。（翻攝自IG）

張家寧解釋檢方已詳細查核其名下帳戶與金流，確認沒有違法行為，「我所花的每分錢都是自己工作賺來的，完全合法，也沒侵佔任何人！」強調已以「群海娛樂監察人」身分向法院提出刑事附帶民事訴訟，以確保公司權益不受損害。

Andy公開起訴書證據內容。（翻攝自IG）

另一方面，Andy稍早透過經紀人公開起訴書證據內容，並提到自己早在8月8日就已請律師通知群海公司，監察人張小姐應代表公司提告，表示「時隔一個月，張小姐終於想通了」他強調：「希望張小姐既然提告了，就該執行到底，不要最後不了了之。」

