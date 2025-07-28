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《戲說》李宇柔愛子為怪病苦撐15年 台大醫曝：多半活不過6歲

資深女星李宇柔是《戲說台灣》的班底。（翻攝自FB）資深女星李宇柔是《戲說台灣》的班底。（翻攝自FB）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕55歲本土女星李宇柔長年活躍於《戲說台灣》劇組，但她私下其實也扮演著一位超堅強媽媽。她的兒子今年才15歲，卻在今（28）日早晨被發現沉睡中未醒，送醫急救仍回天乏術。據了解，孩子從小就患有罕見遺傳疾病「AADC缺乏症」，這是一種極為罕見的先天性代謝病，發病率估計僅六萬分之一。

李宇柔悲痛在社群平台上發文。（翻攝自FB）李宇柔悲痛在社群平台上發文。（翻攝自FB）

根據台大醫院資料，這種罕病目前仍無根治方法，多數患者會因感染引發併發症而病逝，平均壽命僅有5到6歲，「多半活不過6歲」。這種病屬於「體染色體隱性遺傳」，也就是說，當爸媽各自都帶有一個缺陷基因時，下一代有四分之一的機會發病。

然而所謂的「AADC缺乏症」，簡單來說，就是腦中負責產生多巴胺和血清素的「酵素」出問題了。缺乏這些關鍵物質，身體就會像失去了傳動裝置，導致運動協調變差、肌肉無力，甚至連翻個眼睛或自己坐起來都很困難。小朋友會像被困住在自己的身體裡一樣，不僅動不了、吃不好，還可能情緒起伏很大，甚至眼睛會不自主地上翻，一翻就是十幾個小時，狀況非常辛苦。

李宇柔一路走來並不容易，求子路上經歷了至少十次流產，才總算迎來這個得之不易的孩子。雖然醫師一開始就坦言，孩子恐怕撐不過2、3歲，但她從沒放棄，一路靠著中西醫並進的治療把兒子拉拔到高中階段，甚至開始就學已遠遠超出預期壽命，靠的是她多年來的堅持與愛。沒想到命運捉弄人，愛子在無預警的情況下驟然離去，讓她留下無限不捨與心碎。

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