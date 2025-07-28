6月賣到現在！《馴龍高手》全球票房突破6億美金里程碑

真人版《馴龍高手》全球票房突破6億美金。（UIP提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠全新真人版《馴龍高手》從6月中上映至今，創下動畫改編真人電影少數的好口碑，票房也來到全新里程碑。截至上週末（7月25至27日）北美票房已高達2.57億美金（約台幣75.81億元），超越先前三部動畫電影各自在北美的票房成績。

全球票房方面，《馴龍高手》也已正式突破6億美金（約台幣177億元），累積票房6.059億美金（約台幣178.74億元），是今年第4部達此成績的好萊塢電影，且據報電影的製作成本為1.5億美金（約台幣44.25億元）。

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電影延續動畫三部曲卓越出色的藝術性與深刻動人的情感，以全新的創意深度重新探索這個故事，並且讓電影中各種各類的龍以前所未見的真實樣貌呈現在大銀幕上面，果然叫好又叫座，發行該片的環球影業也已宣布於2027年推出真人版續集《馴龍高手2》。《馴龍高手》持續在台上映中，全台票房已破台幣1.26億元。

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