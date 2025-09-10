12生肖「白露後、秋分前」運勢（上） 虎馬狗猴雞…要注意

命理界「阿湯哥」湯鎮瑋表示，節氣的轉換也會影響每個生肖的磁場與運勢。（湯鎮瑋提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆7月進入下半旬，也迎來24節氣中的「白露」，民間俗諺有云：「白露秋分夜，一夜涼一夜」，以及「白露勿露身，早晚要叮嚀」這兩句話，都是用來提醒大家，白露之後，氣候已開始有寒氣，需注意保暖。而對12生肖的朋友們來說，節氣的轉換不只在生理感受上有所影響，命理界「阿湯哥」湯鎮瑋提醒，24節氣對應12地支的鼠、牛、虎、兔、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬，也會影響每個生肖的磁場與運勢，掌握機遇，行善積德，保持正向心態，自然能在本月迎來好運與貴人相助。



➤虎

．注意：車關、血光、借貸往來

．宜：捐血、參加超渡法會

．開運配飾：琥珀、綠珀、翁珀、虎牙天珠

．守護神：綠度母

屬虎的朋友，出門在外切忌「開快車」，包含「爬高爬低」也都要很小心。凡事不宜強求，如果是因為工作，不得不爬高爬低，那就要特別注意你的安全配備、工作環境的安全規劃是否做到很到位，因為有時候人一急或情緒不穩時，便容易因為疏忽而導致一些意外血光跟災害。建議虎友們可以透過「捐血」，化解血光之災。

另外，千萬不要和別人有金錢借貸的往來行為，包含借錢給朋友或熱衷高獲利的投資標的等都需避免。因為虎友們本月特別容易出現「錢財損耗或破損」的問題，除了「持盈保泰」，不妨多「行善佈施」，不失為逢凶化吉的一個良方。

對虎友們來說，本月容易感到動盪不安，情緒急躁時難免看很多事都不順眼，甚至和長官、長輩發生衝撞，發言前一定提醒自己保持耐心和耐性性，愈有耐心，才能愈有智慧，愈能逢凶化吉。

開運方面，可拜綠度母，亦可配戴琥珀、綠珀、翁珀，達到除晦氣的作用；或者在身上配戴帶有虎牙的天珠，也能達到避邪擋煞的作用。

➤馬

．注意：車關、血光、遠行

．宜：主動關心親朋好友

．開運配飾：紅色系飾品或衣物、紅繩、金剛繩

．守護神：關公

和虎友們相同，屬馬的朋友們本月須注意的車關、血光等跟交通有關的禁忌。適逢農曆7月，能量、磁場難免會比較容易低落，不管出差或旅行，盡可能別去氣場混濁之地；入住陌生飯店或出入陰氣較重的地方時，可攜帶五寶草噴霧護身，提升陽氣磁場。

再者，馬友們本月堪稱家庭跟事業兩頭忙，你的親朋好友、在意的人，可能遇上健康問題，讓你疲於奔命，感覺蠟燭兩頭燒。此時不妨多多關心一下他們，或許能得到意想不到的善果。

那麼，該如何提升運勢呢？建議可配戴一些紅色系的飾品，或穿紅色系的衣服，或是在身上帶著紅繩、金剛繩，甚或前往祭拜關公，借助神明加持的力量，皆有助於避開不好的「干擾」。

➤狗

．注意：交通意外、出遊遠行、舊疾復發

．宜：謹慎理財

．開運配飾：紅色系飾品或衣物、金剛繩、血珀或粉水晶

．守護神：土地公

屬狗的朋友本月要注意小人問題，對方可能故意設陷阱給你，也有可能是你自己不小心誤入歧途。除了須留意鴻門宴，也別被「高獲利」3個字沖昏頭而不小心入坑。

跟屬虎或屬馬的朋友一樣，狗友們本月應注意出差遠行及交通意外，包含「誤點」也可能發生讓人出乎意料的蝴蝶效應。

健康方面，須注意「舊疾復發」問題。因身心方面，易處於不安的情況，須小心被詐騙；職場上易遇人事紛擾，可能是同事之間的問題，也有可能是個人決策所致。

化解之道，除了透過捐血消災，可多穿一些紅色的衣服，幫助提升陽氣的磁場跟能量，或是在身上綁條金剛繩，配戴血珀或粉水晶。此外，透過祈求土地公，也能幫助穩住自身磁場跟能量。

➤猴

．注意：小人、口舌是非

．宜：保持耐心＆低調

．開運配飾：白水晶、晶珀、或是鈦晶

．守護神：觀世音菩薩

屬猴的朋友，本月第一要務就是「保持耐心」！即便心理上很想要突破某些事情，或想要改變某些狀況，本月就是急不得，切記，你心裡越急，事情往往就會發展得越慢，正如俗話說「食緊挵破碗」（欲速則不達）。

對「求好心切」的猴友們來說，容易覺得計劃好像被延宕了，計劃趕不上變化；職場人事方便，易被「小人」問題困擾。謹記，順利時要更低調、更謹慎，免得招致小人刻意在你背後指指點點或放箭。此外，本月不宜貿然決定轉職、跳槽或轉換跑道，在人際相處上容易一言不合就鬧翻，或因衝動發言招惹口舌是非上身。

建議屬猴的朋友本月可以多加強五行屬「金」的能量，如攜帶白水晶或者是晶珀 或是鈦晶這類金屬，可以提升自己的正氣，穩定自身能量。此外，也可多祈求觀世音菩薩，參加觀音慈航大藏經的普渡大法會，或唸六字大明咒來加持。

➤雞

．注意：病符星干擾

．宜：廣結善緣

．開運配飾：藍黑色系、翁珀或海藍寶

．守護神：觀世音菩薩

屬雞的朋友本月遇「病符星」干擾，要多注意自己的健康，尤其是小毛病，千萬別覺得沒什麼，有時就是因為沒有在第一時間處理，以致於拖到大毛病。

本月要「勇敢表達」，遇到問題不要悶著，遇到障礙時，要勇於說出來，並尋求親朋好友的意見或幫忙，千萬不要覺得丟臉，或礙於面子問題而不敢說，當你有此想法的時候，反而會讓自己陷入「一步錯或步步錯」的局面。

其次，須謹慎避開一些詐騙陷阱，像是簽約，或要你承諾什麼事情的時候，都要特別小心，切忌衝動下決定，每一項規矩＆原則，都一定要看清楚、談清楚。

本月建議多廣結善緣！多跟親朋好友聯絡，不要想說「啊～這個人對我沒有幫助」，就不理他，當你有這種分別心的時候，可能就此和貴人擦身而過了。

開運方面，本月宜配戴藍色系、屬水的東西，黑色也可以，像是翁珀或海藍寶都很適合。此外也可以祈求觀世音菩薩的幫忙，幫助你逢凶化吉。

【命理專家 湯鎮瑋小檔案】

．專長風水開運、生肖、姓名學、八字、手面相

．《命運好好玩》專任老師、《風水有關係》專任老師、《女人我最大》命理專家／ 年度生肖專欄作家、《小姐不熙娣》命理專家

☆民俗說法僅供參考☆

