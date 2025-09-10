晴時多雲

娛樂 最新消息

大安區情侶吵架Threads瘋傳！真相曝光「全是演的」

大安區情侶吵架在網路上瘋傳，沒想到真的是演的，只是來宣傳Disney+新劇《暴風圈》。（翻攝自Threads）大安區情侶吵架在網路上瘋傳，沒想到真的是演的，只是來宣傳Disney+新劇《暴風圈》。（翻攝自Threads）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕近期Threads上瘋傳，一對情侶在台北大安區餐廳外吵架，讓路人瘋猜是否是真實情侶吵架。貼文分享數不只突破11萬次，觀看數更飆升至340萬次，沒想到今天（10日）真相曝光，竟然是Disney+為宣傳全智賢、姜棟元主演的諜報愛情韓劇《暴風圈》策畫的沉浸式行銷活動。

全智賢、姜棟元主演的諜報愛情韓劇《暴風圈》今日在Disney+ 開播！前外交官徐聞柱（全智賢 飾）身為總統候選人的丈夫在首集便遭人射殺，她為了追查真相決定接替丈夫參選，而身份成謎的傭兵白山湖（姜棟元 飾）似乎自一開始便對徐聞柱抱有好感，憑藉爆表武力值成為她的貼身保鑣並展開直球式追求。

姜棟元（左）、全智賢合作韓劇《暴風圈》。（Disney+提供）姜棟元（左）、全智賢合作韓劇《暴風圈》。（Disney+提供）

Disney+發布新聞稿，表示為宣傳新劇，昨晚策劃了一場創新的街頭實境宣傳活動，將劇中的虐心愛情戲碼活生生地在台北大安區餐廳安排演員當街上演，讓路人瘋猜是否是真實情侶吵架，並在Threads上瘋傳。影片中女子哭喊「我老公剛死你就要約我，你是不是瘋了？」男子則霸氣回應：「對！我就是瘋了才這麼喜歡你，就算你老公死了，我也是愛你愛到快要死了啊！」超勁爆對談在社群上掀起大量討論，而這正是Disney+ 精心策劃的沉浸式行銷活動。

《暴風圈》劇情聚焦政治權謀與禁忌戀情的危險交織，全智賢和姜棟元的愛情故事成為劇迷最關注的看點之一。這部結合懸疑、動作、愛情的韓劇，承諾將為觀眾帶來前所未有的視覺與情感衝擊。《暴風圈》已在Disney+ 熱播中，邀請觀眾一同見證這場總統候選人與神秘保鑣間的驚險戀愛遊戲。

