晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

坂口健太郎戀情翻車！三角戀對象竟是「不倫女星」永野芽郁

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本男神坂口健太郎昨晚遭《週刊文春》爆料和大3歲A女化妝師相戀超過4年，更大玩禁忌三角戀，今（10）週刊再曝細節，原來和坂口有過曖昧的「第三者」竟是「不倫戀」女星永野芽郁，消息引發粉絲譁然。

永野芽郁（左）被爆曾和坂口健太郎搞曖昧。（翻攝自Yahoo Japan）永野芽郁（左）被爆曾和坂口健太郎搞曖昧。（翻攝自Yahoo Japan）

報導指出，坂口健太郎和A女交往時，一度論及婚嫁，沒想到此時坂口和永野搞曖昧，據說是因為合作電影、品牌活動越走越近；永野甚至曾和身邊的人透露「是坂口猛烈追求」，身邊的人更係稱他們是「芽太郎」組合；報導指出兩人早在3年前被拍到頻繁互動，坂口甚至在公開場合和永野應援。

不料A女察覺後感到不滿，還打電話質問永野，希望她離開坂口；報導稱坂口也想過和A女分手，轉而和永野交往，只是個性優柔寡斷，始終未正面處理。

最新關係發展到坂口健太郎想專注事業，對結婚並無計劃，據知他和A女也已分居，至於和永野的關係也不了了之。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中