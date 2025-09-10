坂口健太郎戀情翻車！三角戀對象竟是「不倫女星」永野芽郁

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本男神坂口健太郎昨晚遭《週刊文春》爆料和大3歲A女化妝師相戀超過4年，更大玩禁忌三角戀，今（10）週刊再曝細節，原來和坂口有過曖昧的「第三者」竟是「不倫戀」女星永野芽郁，消息引發粉絲譁然。

永野芽郁（左）被爆曾和坂口健太郎搞曖昧。（翻攝自Yahoo Japan）

報導指出，坂口健太郎和A女交往時，一度論及婚嫁，沒想到此時坂口和永野搞曖昧，據說是因為合作電影、品牌活動越走越近；永野甚至曾和身邊的人透露「是坂口猛烈追求」，身邊的人更係稱他們是「芽太郎」組合；報導指出兩人早在3年前被拍到頻繁互動，坂口甚至在公開場合和永野應援。

請繼續往下閱讀...

不料A女察覺後感到不滿，還打電話質問永野，希望她離開坂口；報導稱坂口也想過和A女分手，轉而和永野交往，只是個性優柔寡斷，始終未正面處理。

最新關係發展到坂口健太郎想專注事業，對結婚並無計劃，據知他和A女也已分居，至於和永野的關係也不了了之。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法