鄭麗文年底啟動總統選舉準備 黃暐瀚一句話打臉

國民黨主席鄭麗文指年底開始準備總統選戰，資深媒體人黃暐瀚一句話打臉。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨主席鄭麗文先前與中國國家主席習近平進行「鄭席會」，又訪問美國。她在舊金山灣區向僑界演說時透露，將於年底開始為總統選舉展開準備工作。資深媒體人黃暐瀚今（4）發文，指鄭麗文該考慮的不是「要不要」，而是「能不能」。

黃暐瀚指出，鄭麗文準備從年底開始為總統選舉展開準備工作，雖然她澄清非個人參選，但她是否會入局卻受到外界高度關注。黃暐瀚進一步質疑，鄭麗文要代表國民黨角逐2028總統大位，必須先達成兩條件，首先是不管她要不要，關鍵在於她能不能？

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資深媒體人黃暐瀚認為，鄭麗文應該先問自己能不能，再考慮要不要？（翻攝自臉書）

黃暐瀚認為鄭麗文民調是否超過台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安？「盧已等兩次、韓老牛奮蹄、蔣明日之星，我看不出鄭的民調要怎麼超過三人。」

他接著指出，國民黨今年在縣市長選舉是否能攻城掠地都還未定，因此他認為鄭麗文應該要先想想自己是否能成為「被藍營選民期待的人」，況且鄭麗文從未擔任直轄市長、沒有行政經驗，如果丟掉如新北市這種重要堡壘，那繼續當黨主席都是問題，更別談2028了。

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