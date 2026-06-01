67歲孔鏘露面了！驚喜合體大咖台語歌后 拋出重磅好消息

〔記者張釔泠／台北報導〕 金曲歌后曾心梅今（1日）宣布將於7月26日在Legacy Taipei舉辦《天公疼憨人》演唱會，她難掩激動心情：「能夠近距離唱歌給歌迷聽，令我很期待！會用音樂回饋給一路支持我的歌迷！」

曾心梅宣布舉辦《天公疼憨人》演唱會。（寬宏藝術提供）

出道超過三十年的曾心梅，雖然不是高產量的唱片歌手，但始終以真誠細膩的情感詮釋每一首作品，在歌壇留下許多令人難忘的經典歌曲，分別在1996年及2010年兩度奪下金曲獎最佳台語女演唱人獎殊榮，成為台語歌壇極具代表性的實力派歌后。

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此次舉辦《天公疼憨人》演唱會，曾心梅將帶來橫跨台語、國語、日語及英語等不同語言的經典歌曲，以豐富多元的曲目內容展現她多年來累積的音樂實力與舞台魅力，值得一提的是，這次也特別邀請「天王御用琴師」孔鏘老師擔任製作與編曲工作。

曾心梅宣布舉辦《天公疼憨人》演唱會。（寬宏藝術提供）

67歲的孔鏘老師這幾年健康亮紅燈，但仍投身最愛的工作，這次更要力挺好友曾心梅，多年來他參與無數知名演唱會與音樂節目製作，擅長以細膩編曲賦予歌曲全新生命，雙方攜手合作，期望為觀眾打造一場兼具經典情懷與藝術質感的音樂會。

提到首次在 Legacy舉辦專場的心情，曾心梅說：「心情非常興奮和緊張，還特別邀請我的定心丸：孔鏘老師助陣。這場的演出有別於2010和2012年在TICC的個人演唱會，Taipei legacy是可以近距離貼近觀眾與觀眾互動很好的場地。」準備了非常多的「回憶殺」和大家一起高歌。

至於會不會有特別嘉賓？曾心梅表示：「這一場沒有特別邀請藝人來賓。由於這是我暌違10幾年來開的近距離演出，因此所有來的觀眾才是我的特別嘉賓。」

曾心梅宣布舉辦《天公疼憨人》演唱會。（寬宏藝術提供）

《天公疼憨人》是大家熟悉的俚語，曾心梅將分享自己多年來的心境與感悟，傳遞給每一位來到現場的觀眾。對她而言，這場演出也是向多年來始終默默支持與陪伴她的歌迷表達感謝的重要時刻。門票將於6月4日中午12點正式開賣，購票洽寬宏售票（kham.com.tw）、萊爾富及OK便利商店。

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