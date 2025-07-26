薔薔爆感情危機！認愛4個月抓包男友「傳曖昧訊息」

薔薔今年3月認愛男友。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「薔薔」林嘉凌自《我愛黑澀會》出道，以性感形象與大膽作風走紅，今年3月公開認愛男友，從未曝光對方長相及身分，沒想到昨（25日）卻透露，她抓包男友跟陌生女子傳曖昧訊息，感情陷入危機。

薔薔發現男友與陌生女子傳曖昧訊息。（翻攝自YT）

薔薔昨日在YouTube頻道上傳新片，原本是要挑戰「國際孤獨量表」，卻在旅途中意外發現男友與一名陌生女子的曖昧訊息，可見對話紀錄中，該女子傳訊說自己剛下班，男友則在隔天早上回了一個愛心貼圖。

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薔薔抓包男友說謊。（翻攝自YT）

薔薔隨即詢問男友，起初男友聲稱是某位男性友人，但薔薔透過WhatsApp去查號碼，發現使用者的頭像為女性，男友又辯稱是該名男生的女友照片，薔薔繼續追問，男友才終於坦承是餐廳的女服務生，並表示會留聯絡方式是為了方便日後訂位，因為擔心薔薔生氣才選擇隱瞞。

薔薔無法接受男友的欺騙行為。（翻攝自YT）

對此薔薔認為，「一段關係裡，如果沒有辦法誠實，或是明知道另一半不喜歡什麼，但你去做了，欺騙跟撒謊，然後又欺騙跟撒謊，我是不能接受的。」她之後便拉著男友找到該名女服務生對峙，確認男友所言屬實，但仍無法忍受男友欺騙的行為，「始作俑者就是你騙我，為什麼要用一個謊圓一個謊呢？」最後她坦言，雖然事情過了3個月才讓她發現，至今還是難以忘懷，並預告下集揭曉兩人是否就此分手。

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