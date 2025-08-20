黃子佼拚免入獄 今第3度出庭 90度鞠躬向被害人道歉

〔記者楊國文／台北報導〕藝人黃子佼因收藏2259部兒少性影像片，一審認定受害人達35人，將他判刑8月徒刑，黃不服上訴，台北地檢署查出另有12名少女受害，共586部性影像片，將黃追加起訴併由高院審理，被害人多達47人，高等法院上週第7度召開調解庭，黃子佼共和30位被害人達成和解並賠償；高等法院今下午召開準備庭，黃出庭應訊，再度90度鞠躬，向被害人及社會大眾懺悔，隨後進入法庭。

藝人黃子佼涉收藏大批兒少性影像片，一審被判刑8月，高等法院今再度開庭，黃又以90度鞠躬向被害人道歉，這已經是黃第3度出庭鞠躬公開道歉。（記者楊國文攝）

今天已經是黃子佼利用在高院出庭機會，第3度出庭公開鞠躬道歉。高院審酌黃子佼和被害人調解已告一段落，今下午3時30分開庭，庭前，黃子佼仍穿著藍色襯衫出庭，媒體詢問黃是否要向被害人道歉？黃答稱「對」、「我要道歉」，隨即以90度鞠躬。

請繼續往下閱讀...

由於黃子佼本月15日第7度調解庭又和4位被害人和解，共計和30人達成調解，據悉，目前尚在努力和其餘被害人求和解中；法界分析，高院審理將參考和解結果，除非有大幅進展，否則黃很難獲判6月徒刑以下而得以易科罰金，黃恐將面臨坐牢命運。

黃子佼自2014年2月起成為「創意私房」的高級會員，購買、下載兒童或少年性影像片，被北檢起訴。北院認定，黃購買、持有達2259部兒少性影像片，被害兒童達35人之多，最小者僅10歲、最大者17歲，且黃無悔意，將他依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8月、不得易罰金。檢方和黃不服，均上訴高院。

高等法院今再度傳喚涉兒少法案件的黃子佼出庭，黃一審被判刑8月。（記者楊國文攝）

高等法院3月首度開庭，黃承認部份兒少性剝削犯行，但辯稱下載時不知道被害人有未成年人，未侵害個資，黃並請求法官協助他和被害人進行調解。庭後，黃2度鞠躬道歉後搭車離去。5月中，高院再度傳黃子佼出庭，庭後，黃再度90度鞠躬道歉後離去。

高院審酌黃和被害人調解程序已暫告一段落，定本月20日下午3時30分傳訊黃子佼，再度召開凖備程序庭；據悉，黃子佼方面尚在和未達成和解的17位被害人連繫中，期盼有和解的可能。

另外，台北地檢署查出另有12名少女受害，共586部性影像片，將黃追加起訴，併由高院審理，總計已有47位被害人。高院認為，黃子佼有逃亡之虞，緊急傳喚黃子佼到庭，訊後諭令50萬元交保、並限制出境、出海。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法