自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

TripleS台灣成員突倒下 許念慈緊急送醫畫面瘋傳

南韓女團TripleS台灣成員許念慈。（翻攝自YouTube）南韓女團TripleS台灣成員許念慈。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓女團TripleS台灣成員「Nien」許念慈今（5）參加KBS《音樂銀行》錄影時，驚爆健康出狀況，一度無法行走，需要靠工作人員揹著才能移動。她身體不適消息傳出後，立刻被送往附近醫院接受治療，相關畫面在網路上瘋傳，許多人都感到心疼。

許念慈錄製《音樂銀行》時無法行走，工作人員緊急送醫。（翻攝自X）許念慈錄製《音樂銀行》時無法行走，工作人員緊急送醫。（翻攝自X）

許念慈突然出現健康狀況異常，腿軟的她沒辦法自行行走，工作人員嚇得把她揹起來趕緊送醫治療。TripleS所屬公司MODHAUS已在粉絲平台上發出最新聲明，表示許念慈因身體不適，確定無法參加原訂舉行的《LOVE&POP pt.1》發行紀念粉絲簽售會。

MODHAUS表示，藝人健康與安全是公司最高優先考量，所以臨時作出變更安排，對受影響的粉絲感到十分抱歉，後續活動調整與相關安排，也會另行公告。目前最重要的是希望許念慈恢復健康，以最佳狀態回到活動現場。

台灣粉絲擔心許念慈因為過度疲憊而倒下。（翻攝自IG）台灣粉絲擔心許念慈因為過度疲憊而倒下。（翻攝自IG）

許多台灣粉絲也憂心忡忡，不知道狀況如何，紛紛問：「看起來真的很嚴重」、「台灣女孩念慈還好嗎？」，因近期TripleS行程密集，有人認為或許是受到長時間高強度工作，才讓身體不堪負荷。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中