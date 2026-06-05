TripleS台灣成員突倒下 許念慈緊急送醫畫面瘋傳

南韓女團TripleS台灣成員許念慈。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓女團TripleS台灣成員「Nien」許念慈今（5）參加KBS《音樂銀行》錄影時，驚爆健康出狀況，一度無法行走，需要靠工作人員揹著才能移動。她身體不適消息傳出後，立刻被送往附近醫院接受治療，相關畫面在網路上瘋傳，許多人都感到心疼。

許念慈錄製《音樂銀行》時無法行走，工作人員緊急送醫。（翻攝自X）

許念慈突然出現健康狀況異常，腿軟的她沒辦法自行行走，工作人員嚇得把她揹起來趕緊送醫治療。TripleS所屬公司MODHAUS已在粉絲平台上發出最新聲明，表示許念慈因身體不適，確定無法參加原訂舉行的《LOVE&POP pt.1》發行紀念粉絲簽售會。

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MODHAUS表示，藝人健康與安全是公司最高優先考量，所以臨時作出變更安排，對受影響的粉絲感到十分抱歉，後續活動調整與相關安排，也會另行公告。目前最重要的是希望許念慈恢復健康，以最佳狀態回到活動現場。

台灣粉絲擔心許念慈因為過度疲憊而倒下。（翻攝自IG）

許多台灣粉絲也憂心忡忡，不知道狀況如何，紛紛問：「看起來真的很嚴重」、「台灣女孩念慈還好嗎？」，因近期TripleS行程密集，有人認為或許是受到長時間高強度工作，才讓身體不堪負荷。

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