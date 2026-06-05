交往9年修成正果！紀培慧曬配偶欄喜曝當人妻 擁吻導演尪：未來都有彼此

紀培慧與導演陳亨利登記結婚。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕37歲紀培慧去年6月在名古屋答應交往9年的導演男友陳亨利求婚，今（5日）她在Instagram發文報喜，宣布兩人已經完成登記結婚，並大方曬出一系列在戶政事務所放閃照撒糖。

紀培慧與老公對著鏡頭幸福大笑，興奮秀出剛入手的「有配偶欄身分證」，小倆口在戶政事務所特設的背板前以及等候區紅椅子上深情擁吻，現場充滿粉紅泡泡。

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紀培慧與導演陳亨利登記結婚。（翻攝自Instagram）

紀培慧6月1日剛過37歲生日，她感性寫下：「And just like that，生日後，來點台灣感性，謝謝黃金大狗狗，帶來人生溫暖的太陽，謝謝親愛家人、朋友的疼愛與包容，未來在世上的無論晴天、雨天，我們都有彼此一起走走。看著大合照，想起很喜歡的一句歌詞，我就反覆地想你，我就反覆地想學你，無所畏懼與寬容。」

回顧起去年的求婚過程，紀培慧爆料當時的情景其實相當具有「喜劇效果」。她甜笑回憶，被求婚那天早上她還在半夢半醒間，男友突然拿出親手設計的婚戒，單膝下跪問：「要不要結婚？」按理說這畫面應該浪漫爆表，但當下的她卻完全沒有浪漫感。原來，她為了防塵蟎，平常都是用保鮮膜蓋著臉睡覺，導致男友求婚時，「我整張臉黏著保鮮膜」，笑稱絕對是自己人生中最狼狽的時刻。

紀培慧登記結婚，開心與導演老公親親放閃。（翻攝自Instagram）

更糗的是，因為男友開始長篇大論解釋戒指的設計理念，紀培慧當下根本沒聽到關鍵句：「妳願意嫁給我嗎？」反而全程專心聽他解釋設計，直到最後才趕緊補一句：「有啦，我有答應啦！」男友事後透露，本來想在浪漫的登山古道或賞星時求婚，後來決定改成早晨時分出手，「他說想讓我每天起床都能想到那個幸福時刻」。

愛情長跑9年，紀培慧笑稱男友雖然不常灑糖，但偶爾的浪漫情話往往讓人招架不住。她透露男友有次突然對她告白：「世界上沒有什麼是必須的，但妳對我來說是必須的。」讓她甜笑直呼：「這種偶有佳作的浪漫，我滿吃這套的。」

紀培慧登記結婚，開心與導演老公親親放閃。（翻攝自Instagram）

有趣的是，兩人有過令人啼笑皆非的小爭執。紀培慧先前曾在社群上PO出與女室友的親密合照，並配文感性寫下：「有些愛是遇見一瞬，有些愛是重複選擇…」沒想到這段文青感十足的文字，竟然讓正牌男友陳亨利當場誤會吃醋。兩人甚至為此煞有其事地開了足足4個小時的「愛情檢討會」。紀培慧笑說：「他覺得我從沒為他寫過這麼浪漫的文字，還被朋友誤會要出櫃！」

去年10月，紀培慧曾透露，已經開始著手準備，並希望能在春天的沖繩舉辦，但尚未決定具體是哪一年，「我們想慢慢準備，不趕時間」。

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