接棒聯發科下個飆股？ 神預言主播黃家緯再報明牌

黃家緯月初在臉書發文看好聯發科股價，昨天聯發科一度衝上漲停，讓他被狂讚神預言。（翻攝自黃家緯臉書）黃家緯月初在臉書發文看好聯發科股價，昨天聯發科一度衝上漲停，讓他被狂讚神預言。（翻攝自黃家緯臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕台股持續驚驚漲，昨（26）日站穩3萬2000點，雖然台積電（2330）股價休息，但聯發科（2454）盤中一度攻上漲停，股價創有史以來最大2日漲幅，本週一股價上漲8.6%，48小時內累計漲幅達19%，並創歷史新高，三立新聞台主播黃家緯本月4日早神預言押寶聯發科股價一飛沖天。

聯發科股價昨收在1770元，超車台積電收盤價1755，黃家緯謙虛表示：「不用感謝我！功勞不是我，是強者發哥（聯發科超越台積電），短短12天1480-1790。」接著驕傲再報明牌，「手上有的繼續抱，但沒有的怎麼辦？別再追了，請學習我，手中抱漲停，眼望低位階成長股。」

黃家緯指出，他1月初看到台積電暴漲，就認為要望向聯發科，現在聯發科狂噴，也應該轉向其他寶藏股，更不藏私報明牌：「下一個飆股題材哪裡！？誰可以接棒記憶體、被動元件、PCB，聯發科送分了，就是『IC設計』。」

本月4日，黃家緯在個人臉書發文直接點名聯發科，當時他鐵口直說：「1月主打星－聯發科，相較於台積電穩定成長，聯發科2026年即將脫胎換骨.....」發文中，黃家緯大膽預測：「聯發科將在今年超越台積電，甚至更快抵達2000，但台積電還是很好，不會走弱。」最後更直言：「轉進聯發科，有望賺更快更多。」

一早播報晨間新聞的黃家緯，稍早下了播報台後回應記者：「主要是一堆人感謝我，甚至說要開始追聯發科；基於道義提醒大家不要現在追，如同月初告訴大家不要追台積電，現在要關注IC設計。」

而這次聯發科上漲並非憑空而來，投資交易員們對該公司與Google在張量處理單元（TPU）方面日益密切的合作感到興奮不已，TPU是人工智慧系統的核心技術，而聯發科股價連漲，三立新聞台主播黃家緯神預言也被翻出。

