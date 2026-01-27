兒子徒手爬101 霍諾德母親「壓力爆表」真實反應曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕美國「徒手獨攀之神」艾力克斯霍諾德週日順利攻頂台北101，全世界看得心臟狂跳，但真正「壓力爆表」的，其實是他的母親迪爾德麗．沃洛尼克（Deirdre Wolownick）。

霍諾德的母親迪爾德麗沃洛尼克（左）自豪兒子完成世界壯舉。（翻攝自IG，合成圖）

霍諾德完成歷史性挑戰後，母親迪爾德麗沃洛尼克在IG寫下真情流露的感言，一開頭就霸氣又可愛：「他做到了！！」她形容，看完整段攀爬需要極強心理素質，自問：「真的有辦法從頭看到尾嗎？」一句話點破這場挑戰的可怕程度。但在媽媽眼中，兒子異常冷靜，母親形容：「他（霍諾德）心裡一直很清楚自己辦得到，所以就飛到台灣，把事情完成了。」

迪爾德麗沃洛尼克幽默吐出心聲「我只是又多了幾根白頭髮而已……」一句話笑翻網友，也讓大家瞬間理解，原來全世界最硬的獨攀者，背後還有一顆最操心的媽媽心臟。

更狂的是，迪爾德麗沃洛尼克其實也不是普通媽媽，她原本只是為了更理解兒子的世界，開始接觸攀岩，沒想到一路爬出興趣，最後自己也練成狠角色。

她不只愛爬，還直接寫下紀錄，在70歲生日那天攀登「酋長岩」，成為最高齡女性金氏世界紀錄保持人。網友看完紛紛驚呼：「這根本不是攀岩世家，是心理素質世家吧？」、「難怪霍諾德這麼穩，媽媽本身就超猛。」

