娛樂 星座

農曆大掃除有「眉角」 民俗專家曝必丟清單留著會倒楣

楊登嵙指出，大掃除真正的意義就在「除舊布新」，不該丟的東西就快扔掉，對健康、運勢、財運都有幫助。（資料照，記者許麗娟攝）楊登嵙指出，大掃除真正的意義就在「除舊布新」，不該丟的東西就快扔掉，對健康、運勢、財運都有幫助。（資料照，記者許麗娟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆春節腳步將近，已經有人開始忙著大掃除了，名俗專家楊登嵙指出，大掃除有訣竅，有些東西能丟就快丟，不要放在家裡生灰塵，如果留著，不但占地方，還有可能把不好的運氣留到明年。楊登嵙指出，大掃除真正的意義就在「除舊布新」，不該丟的東西就快扔掉，對健康、運勢、財運都有幫助。

楊登嵙指出，春節前之所以要大掃除，除了清潔環境之外，也象徵把前一年的晦氣全都清出去，讓好的氣場能夠進入家中。若家中堆滿老舊、破損、過期的東西，容易累積負能量，不僅居住環境品質低落也會影響磁場，好運無法進家門。

首先，家中的破碗、破杯、缺角的鍋碗瓢盆屬於該淘汰掉的第一名，留下來不但有可能讓自己割傷，在民俗角度上，也象徵破財、意外、血光。

其次，家裡若有枯萎的植物也是大忌，毫無生機的植物就如同衰敗的運勢，會引發病痛，造成宅運下滑。

接著冰箱、醫藥箱也要整理，過期的藥品、食物都要清除乾淨，避免誤食，輕則鬧肚子；重責傷身。楊登嵙提醒，腐敗之氣會影響健康，也會讓整體運勢走下坡。長久損壞未修理的電器長期堆放也會影響磁場，讓整體氣運不穩定，也容易造成家運衰敗。

很多人有收藏娃娃、人偶的習慣，也要特別注意，除了藏汙納垢之外，民俗觀點認為這些「人形」的物品容易附著陰氣，恐犯小人。堆積成山的舊雜誌、型錄也最好趕緊丟掉，否則象徵「過氣」，不利運勢。

衣櫥裡頭老舊不能再穿的衣物，也要趕快清理，不然會帶來「衰敗之氣」，造成破財或運勢不順。楊登嵙強調，只要是會讓自己看了心情不好的東西，無論是紀念品、舊物都應該果斷地進行斷捨離，大掃除不只是清理空間，也是清理氣場，把該丟的東西都丟出去，才能敞開大門迎接新一年的好運勢。

☆民俗說法僅供參考☆

