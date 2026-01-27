74歲大咖女星有喜了！回歸樂壇超狂真面目曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「樂壇傳奇」比莉活躍華語樂壇超過半世紀，特別選在74歲生日的今天（27日）帶來重磅喜訊，相隔4年首發全新滾燙舞曲《阿福羅火山》，引爆熱力四射的復古舞曲風潮。

比莉生日推出新單曲。（環球提供）

聊起再次發表新作的初衷，比莉率性態度依舊，有感於自己喜歡的潮流、音樂、表演等時代風格，都是華語樂壇極少人在做的，實在不得不親自繼續推廣與分享，因此持續廣邀好歌、好音樂，等待能與自己合拍的作品。

比莉霸氣宣布睽違四年的重磅喜訊。（環球提供）

要能徵求到她滿意的作品實在不容易，環球音樂團隊為此特開「女王創作營」，集結數位樂壇菁英詞曲作者、音樂人，歷時3天3夜，完成專為比莉量身打造的訂製曲。比莉更是天天都前往探班，成為地下「音樂監製」，最終率先出線發表的，便是這首《阿福羅火山》，歌曲製作人廖偉傑更表示，「比莉姐是我遇過最喜歡進錄音室的藝人，充滿活力，實在太厲害啦！」

周湯豪幫媽媽比莉慶生。（環球提供）

《阿福羅火山》歌曲風格為「NJS」 （New Jack Swing），融合Funk、R&B 與 Hip-Hop 的音樂風格，從早期 Keith Sweat、Michael Jackson、Janet Jackson、Bobby Brown乃至於近代的韓國女團New Jeans皆有推出NJS風格代表作。歌曲將比莉擅長的復古舞曲律動，與猶如火山熔岩噴發的熱情標誌融入；歌詞玩味許多有趣的韻腳與icon，使音樂綻放如萬花筒。

周湯豪幫媽媽比莉慶生。（環球提供）

而近期如火如荼投入工作的比莉，每天不是在練舞就是在做造型的路上，團隊趁著拍MV空檔幫她慶生，已經許久沒拍MV的比莉，還身兼造型師，除了打理自己的服裝，12位舞者的造型也一手包辦；前一晚沒睡的她不慎閃到腰，得靠肌肉鬆弛劑和熱敷袋來緩解，但當她一抵達拍攝現場，在鏡頭前立刻展現舞台女王的魅力，比莉表示，「我喜歡工作，不喜歡閒下來，最近工作遇到很多老朋友，好像回到以前那個年代，好開心！這次的舞曲很熱鬧好玩，期待跟大家一起跳！」

比莉生日推出新單曲。（環球提供）

傳奇女王回歸，周湯豪自然是百忙中也要抽空執導MV，比莉表示，「周導實在太忙了，我原本不好意思找他拍MV，但他自動把時間空出來了，每個鏡頭他都要重來好幾10次，很嚴格的。」這次在決定要籌備新作品前，周湯豪曾私下問：「怎麼不去遊山玩水，悠閑吃下午茶就好？」比莉一貫地爽朗性格回應：「哈哈，是怕我比你炸嗎？」

