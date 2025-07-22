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娛樂 最新消息

聯合勸募攜手陳柏霖首推影展 化傷痕為力量、看見小眾聲音

聯合勸募攜手陳柏霖首推影展。（記者王藝菘攝）聯合勸募攜手陳柏霖首推影展。（記者王藝菘攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕弱勢團體之中，更生人、毒酒癮患者相較其他兒少、婦女又更不被重視，聯合勸募透過一日捐回應這類族群迫切需求，今年更與愛心大使陳柏霖合作，首度推出「小眾聯合影展」，希望外界以「看見」開啟改變。

「比起身體痛苦，家人看到我像看到鬼更痛！」59歲王春雨年輕時酗酒染毒，期間長達3、40年，工作不穩，情緒不佳，一起床就要找酒喝，弄壞身體一度只剩49公斤，母親跟妹妹欲哭無淚受不了，5年前將自己送到亞杜蘭關懷協會，幸好透過信仰成功戒癮。

聯合勸募攜手陳柏霖首推影展。（記者王藝菘攝）聯合勸募攜手陳柏霖首推影展。（記者王藝菘攝）

47歲劉忠翰誠實面對過去，他說，過去因販毒被判14年，34歲入獄，3年前可申請假釋，但發現需有約聘書，因緣際會閱讀雜誌報導有位李老闆肯給更生人機會，前後寫了5封信才打動對方，坦言更生人標籤永遠存在，找工作面臨誠實但被拒絕、說謊怕被發現情況，很多人困難之下恐又走回頭路。

聯合勸募常務理事陳永清表示，協會秉持不放棄任何一人理念，今年透過一日捐活動透過「小眾聯合影展」形式，從日常生活靈感拍攝，讓大家重新聚焦社會一隅發生的弱勢境遇，也找來春雨、忠翰等人實際參演短片，最終希望帶來改變與成長。

金鐘影帝陳柏霖也二度擔任聯合勸募愛心大使，他表示，今年回歸本業，用熟悉方式拍攝故事短片，意義非凡；也談到自己也有脆弱的時候，但會透過運動甚至小酌來紓壓，重點是要跟自己相處，誠實面對自己問題，也感謝參與演出的大哥勇敢分享人生故事。

聯合勸募攜手陳柏霖首推影展。（記者王藝菘攝）聯合勸募攜手陳柏霖首推影展。（記者王藝菘攝）

短片中如《新鮮人》腳本原型劉忠翰親自演出，上人力網站求職寫履歷的躊躇與職缺稀少困境，他希望，藉此讓各行各業老闆看見更生人困境，提供一個機會嘗試，也鼓勵同處境者努力做，一步步往上，千萬不要回頭。

《界外球》則演出王春雨酒醉倒臥在酒瓶碎片包圍的桌上，他直言場景就是自己經歷，希望藉影片幫助同樣問題的人勇敢走出來，真正踏出戒癮的改變之路；亞杜蘭關懷協會社工王明暉也分享，在戒毒機構待越久成效越好，因生活習慣、思維都需長時間改變，避免情緒不穩或無正常活動甚至無聊而復用藥物。

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