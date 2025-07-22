王菲疑遭盜照、偽造簽名 網抓廣告圖2細節「絕對是P圖」

王菲疑遭服飾品牌盜用照片與簽名，製作假代言圖。（翻攝自微博、資料照）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星王菲近年來半退演藝圈，鮮少接代言，怎料近期中國一家平價保暖衣品牌疑未經授權就盜用王菲照片與簽名製作代言圖，引發網友熱議，更有人指出2細節直呼「這絕對是P圖」。

王菲遭盜用照片做成假廣告，海報上還附有王菲簽名，讓不少民眾信以為真。（翻攝自微博）

從該張廣告海報中可見，王菲身穿高領衛生衣與白色羽絨背心，整體造型與妝容都大媽味十足，完全不像王菲平常會接的代言，由於海報上還附有王菲簽名，讓不少民眾信以為真，引發一波搶購潮。有眼尖網友揪出該廣告的2個不對勁之處，直呼「這絕對是P圖」，第一是廣告圖疑使用王菲過去現身機場時的私服照片，經過P圖更換衣服，表情與動作略顯僵硬；第二則是廣告上附的簽名字跡很假。

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王菲代言的品牌幾乎都是精品等級。（翻攝自微博）

據悉，王菲歷年代言的品牌幾乎都是精品等級，不太可能會接如此平價的服飾品牌，她最具代表性的代言為頂級保養品牌「赫蓮娜」，不僅多年來都由她擔任代言大使，廠商還曾砸重金邀請王家衛拍攝廣告。

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