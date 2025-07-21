Saucy Dog來台開專場！只擔心一件事：會有台灣人來嗎

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本搖滾樂團Saucy Dog將在台北舉行專場演唱會，「Saucy Dog LIVE 2025 in TAIPEI」於11／29〈六〉在新莊Zepp New Taipei登場，採實名制售票。

Saucy Dog保證歌迷在專場演唱會一定可以玩得很開心。（好玩國際文化提供）

Saucy Dog自2013年成軍以來，以主唱石原慎也真摯且引人共鳴的歌詞、獨具辨識度的嗓音，搭配貝斯手秋澤和貴與鼓手せとゆいか精湛的演奏，迅速在日本樂壇累積了超高人氣。他們的歌曲深入描寫日常生活中的細膩情感，從青春的迷惘到愛情的酸甜苦辣，總能觸動無數聽眾的心弦，被譽為「心聲代」樂團。代表作如《Cinderella Boy》、《Itsuka》、《紫苑》等，在各大串流平台屢創佳績，更曾為多部日劇及電影創作主題曲。

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Saucy Dog的現場演出更是口碑滿載，他們充滿熱情與真誠的舞台魅力，總能讓觀眾感受到音樂最直接的感染力。Saucy Dog團員們對台灣歌迷強烈的一體感及能給予立即的反應印象相當深刻；此外團員們對於第一次在台的專場演唱會有著興奮期待的心情外，也坦言感到有點不安，不知道會有多少歌迷購票來參加演唱會，但他們保證一定會讓前來參加演唱會的歌迷們玩得很開心。

Saucy Dog在2023年時曾來台參加RUSH BALL in TAIWAN的活動演出，當時就表示有機會想要騎摩托車及去遊樂中心玩夾娃娃機，到現在對這個心願還是念念不忘，直呼這次有時間真的很想嘗試看看。此外，對於滷肉飯、牛肉麵等美食也是很想念，表示一定要再去吃。

Saucy Dog LIVE 2025 in TAIPEI

演出時間：11/29（六）17:30 OPEN / 19:00 START

演出地點：Zepp New Taipei

票價：1樓搖滾A區2800 元/ 1樓搖滾B區2200元 / 2樓座位2600 元

〈本場採實名制〉

售票時間：8/2（六）上午11:00

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