陳慕義首發聲！罷免開票後不氣餒 28字致敬「台灣人的尊嚴」

陳慕義24日現身林口夜市催票力挺大罷免。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕首波大罷免案於今（26日）完成首輪開票，24件國民黨立委罷免案全數未通過，結果讓不少支持民眾感到失望與沮喪。對此，金馬最佳男配得主陳慕義第一時間在臉書發聲，以28字向所有罷免志工深深致敬，「謝謝你們讓我們看到了台灣人的尊嚴！」雖敗猶榮的發文，引發大批網友共鳴。

北市昨晚凱道上萬人齊聚，陳慕義則強勢重砲部分立委「賣國賊」、「甘為敵國內應」等重話，同時也怒斥部分立委行徑「恣意妄為、踐踏民主」。短短24小時內，陳慕義連續2度發聲，不論結果成敗堅定立場始終如一，稍早更以誠懇口吻感性致謝，談及志工們無懼風雨、全台奔走，「謝謝你們讓我們看到了台灣人的尊嚴。」

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陳慕義感性的一席話曝光後，瞬間引來大批網友留言支持，「謝謝你幫人民發聲」、「這次雖敗，意志未滅」、「你是硬底子演員，也是硬骨氣台灣人」。陳慕義的發聲，不只象徵演藝圈少數敢於表態的聲音，更成為罷免運動中感性與理性並存的代表人物，話題熱度持續延燒。

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