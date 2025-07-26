晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳慕義首發聲！罷免開票後不氣餒 28字致敬「台灣人的尊嚴」

陳慕義24日現身林口夜市催票力挺大罷免。（翻攝自臉書）陳慕義24日現身林口夜市催票力挺大罷免。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕首波大罷免案於今（26日）完成首輪開票，24件國民黨立委罷免案全數未通過，結果讓不少支持民眾感到失望與沮喪。對此，金馬最佳男配得主陳慕義第一時間在臉書發聲，以28字向所有罷免志工深深致敬，「謝謝你們讓我們看到了台灣人的尊嚴！」雖敗猶榮的發文，引發大批網友共鳴。

北市昨晚凱道上萬人齊聚，陳慕義則強勢重砲部分立委「賣國賊」、「甘為敵國內應」等重話，同時也怒斥部分立委行徑「恣意妄為、踐踏民主」。短短24小時內，陳慕義連續2度發聲，不論結果成敗堅定立場始終如一，稍早更以誠懇口吻感性致謝，談及志工們無懼風雨、全台奔走，「謝謝你們讓我們看到了台灣人的尊嚴。」

陳慕義感性的一席話曝光後，瞬間引來大批網友留言支持，「謝謝你幫人民發聲」、「這次雖敗，意志未滅」、「你是硬底子演員，也是硬骨氣台灣人」。陳慕義的發聲，不只象徵演藝圈少數敢於表態的聲音，更成為罷免運動中感性與理性並存的代表人物，話題熱度持續延燒。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中