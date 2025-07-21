楊謹華麵店遇神祕人請客 社群尋人...「歡迎來打招呼」

楊謹華近日在收工後與夥伴到麵店用餐，結帳時卻被老闆娘告知「已經有人幫妳們付錢了」。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾、實習記者鄭毓昕／台北報導〕楊謹華近日在收工後與夥伴到麵店用餐，結帳時卻被老闆娘告知「已經有人幫妳們付錢了」，但對方既沒現身，也未留下名字。她今（21日）出席蛋捲代言記者會，談及此事時說：「當下還以為老闆在開玩笑，真的有受寵若驚的感覺。」



楊謹華近日在收工後與夥伴到麵店用餐，結帳時卻被老闆娘告知「已經有人幫妳們付錢了」。（記者潘少棠攝）

楊謹華坦言，一行人在麵店點的確實不少，但她認為心意比金額更讓人感動，「不是錢的問題，而是那種被照顧的感覺，真的有受寵若驚。如果知道是誰，我一定會想跟他說聲謝謝，下次看到我，真的可以來打招呼。」她強調，合情合理範圍內的互動都很歡迎，不會覺得被打擾。她也透露自己在社群上「尋人」，但至今仍未找到這位好心人，「我每天都有在社群上看，真的很想知道那個人是誰？能記住他的樣子。」

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聊到中秋節計畫，楊謹華分享最喜歡跟姐妹們聚在一起賞月，同時偶爾放縱一下互相分享甜食，更加碼傳授節慶送禮的錦囊妙計：「好吃且澎湃的口感當然是首要，但同時要兼顧體面與質感包裝，畢竟送禮也是展現個人風格的一種方式，最後加上一張手寫祝福卡片會更有溫度！」隨後驚喜送上親筆簽名的中秋賀卡，號召大家一起在中秋節將最溫暖真摯的祝福傳遞給親友，享受月圓人團圓的幸福時刻。

私底下熱愛享用美食、不時於社群分享探店日常的楊謹華大方承認，自己就是名副其實的吃貨，無論甜鹹美食都能為生活增添滿滿喜悅感。

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