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AV女優川奈桃果自爆遭設局去海外賣淫 驚險逃亡如電影情節

原是物理老師的川奈桃果轉行成為AV女優。（翻攝自X）原是物理老師的川奈桃果轉行成為AV女優。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾身為物理老師、現轉行成AV女優的川奈桃果，近日在受訪時揭露一段令人膽戰心驚的往事。她坦言，早期入行一心想多賺點錢，輕信仲介的話遠赴澳門工作，卻意外落入性交易陷阱，驚險過程宛如電影情節，讓她至今難忘。

根據《週刊SPA!》報導，川奈桃果透露，當時仲介聲稱只要掛著AV女優名號，就能在當地夜店輕鬆賺錢，加上她當時對金錢沒什麼規劃，便抱持賺一筆的心態啟程。怎料抵達後才發現，實際工作地點根本不是單純陪酒，而是讓客人「挑人過夜」的場所，還在某次外出用餐時目睹公事包裡裝滿不明白色粉末，當場嚇壞。

意識到不對勁後，川奈桃果立刻決定逃離。（翻攝自X）意識到不對勁後，川奈桃果立刻決定逃離。（翻攝自X）

意識到不對勁後，她立刻決定逃離，原想搭早班機返日卻錯過航班，最後改搭船至香港，再轉機回國。她坦言，幸好事先保留20萬日圓（約台幣3.9萬元），且堅持不交出護照，才沒落入更危險的境地，「如果只帶5萬日圓（約台幣9939元），我可能就回不來了」。

最後，川奈桃果也揭露仲介慣用話術，例如：「豪華住宿、輕鬆賺錢」等包裝話術，實際上卻讓女孩們一抵達就得自費購買指定工作服，甚至三餐用塑膠桶分食、上廁所也需限量領衛生紙。她強調，無論是不是AV女優，都不該為了高薪賭上人生，「有些代價，是一輩子都還不起的」。

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