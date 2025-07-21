《侏羅紀世界：重生》穩居北美票房亞軍！全球猛破6億美金里程碑

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影史賣座《侏羅紀》系列最新作品《侏羅紀世界：重生》上週末（7月18至20日）在北美上映第3週票房依舊強勁，以2340萬美金（約台幣6.87億元）穩居票房亞軍，累積票房已達2.76億美金（約台幣81.11億元），全球票房更突破6億美金（約台幣176.34億元），累積票房高達6.47億美金（約台幣190.15億元）。

思嘉喬安森主演的《侏羅紀世界：重生》全球票房突破6億美金。（UIP提供）

《侏羅紀世界：重生》由曾執導《哥吉拉》、《星際大戰外傳：俠盜一號》、《A.I.創世者》等片，擁有強烈視覺風格的導演蓋瑞斯愛德華執導，集合「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）、《魔法壞女巫》喬納森貝利、兩屆奧斯卡得主馬赫夏拉阿里等人一同演出，以全新卡司開啟全新紀元。

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該片在北美第3個週末僅比前一週下滑42%，創下《侏羅紀世界》系列最佳的第3週跌幅紀錄。全球票房方面，則是今年第3部突破6億美金的好萊塢電影。台灣方面，粗估全台票房已突破台幣2.37億元。《侏羅紀世界：重生》全台持續上映中。

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