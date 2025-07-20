賈靜雯推薦私房攝影師 讚：我很放鬆

梧桐妹替賈靜雯拍下的照片。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星賈靜雯今（20）晚在社群平台曬照，不藏私曝光自己的私房照，她還大力推薦：「這個攝影師我很喜歡」。只見賈靜雯在鏡頭前巧笑倩兮，悠閒自在的模樣盡收眼底，原來這是大女兒梧桐妹幫她拍下的照片。

賈靜雯拍下梧桐妹拿著相機認真的模樣。（翻攝自IG）

原來賈靜雯趁著暑假期間帶著女兒們出國度假，梧桐妹特別拿起相機擔任攝影師，賈靜雯也對女兒拍出來的成果非常滿意。她稱讚梧桐妹：「愛拍攝，在她鏡頭底下我很放鬆耶」然後貼了一個兩個人頭靠近還有愛心的表情符號，更推薦：「有朋友想要預約嗎？」

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賈靜雯（前）和梧桐妹親密合照。（翻攝自IG）

不只有梧桐妹替賈靜雯拍的照片，賈靜雯也拍下梧桐妹專心當攝影師的模樣，不過母女倆功力果然相差很多，賈靜雯鏡頭對準梧桐妹的手有點晃動，所以成果有些模糊。母女倆也把握這一刻來個愛的合照，梧桐妹在媽媽身邊似乎很開心，搞怪的故意嘟起嘴巴又斜睨著媽媽，模樣非常可愛。

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