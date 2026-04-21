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娛樂 最新消息

窮氣退散！12生肖「立夏前關鍵15天」養運吸金大補帖

迎來節氣「穀雨」後的這15天很重要！站對財位、養精蓄銳，才能在立夏來臨時，甩窮氣、接好運！（本報製圖）迎來節氣「穀雨」後的這15天很重要！站對財位、養精蓄銳，才能在立夏來臨時，甩窮氣、接好運！（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕從節氣「穀雨」到「立夏」這15天的氣場轉換期，天氣正逐漸從「悶濕」切換為「乾熱」，人的狀態也容易出現「努力了卻感覺卡住」的沉重感。命理專家提醒，民間素有「穀雨前後，種瓜點豆」的農諺，意味著此時萬物雖已醒動，卻仍需要沉澱蓄力，讓個人磁場與節氣的轉換節奏達到共振，才能在立夏（5月5日）之後，站對財位，穩穩接住好運。

以下，翊樺老師特別針對12生肖的現階段運程，各別指出「避雷」方向與最強補運行動：

➤ 鼠｜重整節奏，別想太多！

．運勢重點：這陣子腦袋容易轉不動，明明機會就在眼前，卻因為想太多、動作太慢而錯失。

．補運行動：清理一下手機相簿，或把信箱裡積了幾百封的垃圾郵件刪一刪。別小看這個動作──環境清爽了，腦袋也會跟著轉起來，執行力自然就回來了。

➤ 牛｜劃清界線，專注自我！

．運勢重點：責任心太強的你，很容易不自覺把別人的問題往身上扛，結果把自己壓垮。

．補運行動：去公園踩踩草地，讓腳踏實地接地氣，把悶氣排出來。這段時間先顧好自己──學會說「這不是我的責任」，後面的發展才穩得住。

➤ 虎｜氣勢往上，只差時機！

．運勢重點：氣勢是往上走的，但體力消耗也快，常有種「油門踩到底卻跑不動」的疲勞感。

．補運行動：早起曬十分鐘太陽，真的很管用。陽氣一補，整個人的狀態就不一樣。體力透支的時候千萬不要做重大決定，養回來再說。

➤ 兔｜慎防小人，明確溝通！

．運勢重點：環境變化比你想像中快，繼續用老方法做事，會越做越吃力。另外要注意，溝通不清楚很容易讓小人有機可乘。

．補運行動：書桌上擺盆常綠小植物，讓思維保持活絡。重要的事說清楚、保留文字訊息，別只靠口頭約定，這樣能幫你省掉很多麻煩。

➤ 龍｜平衡壓力，重拾信心！

．運勢重點：事業動能很強，但壓力也跟著來。遇到挫折時容易開始懷疑自己，建議可以先停下來喘口氣，你沒問題，只是時機還沒完全成熟。

．補運行動：去買雙新的運動鞋，出門走走，換個頻率出發。調整一下作息，別讓自己一直繃著。只要信心撐住，後續發展會很持久。

➤ 蛇｜控制脾氣，踏實收穫！

．運勢重點：心裡有股勁想往前衝，但外頭阻力不少，容易莫名對身邊的人發火。若能按住情緒，這是一段很踏實的進財期。

．補運行動：換個香氛或擴香，改善家裡的氣味。別小看這個，氣味對情緒的影響很直接。心情一平順，原本卡住的計畫或訂單，立夏前後就能順利談定。

➤ 馬｜運勢盤整，守成優先！

．運勢重點：現在整體氣場還在調整，不適合做大型投資或貿然換跑道。這段時間「守住」比「進攻」更重要，別被高利誘惑衝動出手。

．補運行動：穿搭加入藍色或黑色配件，幫助自己冷靜。凡事先觀察，等立夏過後整體趨勢更清楚，那時再動不遲。

➤ 羊｜以柔克剛，新局自開！

．運勢重點：這段時間容易碰到固執的人跟你槓上。硬碰硬只會讓關係更僵，對你沒好處，換個角度想，反而會發現新出路。

．補運行動：多喝綠茶，降火氣、排沉重感。身心一放鬆，原本看起來無解的僵局，常常就自己化開了。

➤ 猴｜低調磨練，洗去塵埃！

．運勢重點：你的才華暫時被瑣事遮住了，努力感覺沒被看見。不是你不夠好，只是時機還未到，現在最適合默默充實自己內在。

．補運行動：把眼鏡、手錶或銀飾好好清洗一遍，讓隨身物件保持光亮。這個動作象徵洗掉霉氣，也能幫你吸引貴人靠近。

➤ 雞｜精簡目標，切莫分心！

．運勢重點：想法多不是壞事，但同時開太多線，每件事都做不好。就像手機開太多頁面會當機，現在你需要的是精簡目標。

．補運行動：把玄關整理一遍，清爽了財氣才進得來。然後選出最重要的那一件事，集中火力去進行，這段時間若能專注目標，就會有不錯的進展。

➤ 狗｜注意細節，暖色開運！

．運勢重點：生活雜事多，容易奔波勞累。出門多留點時間緩衝，合約、帳單仔細核對，細心一點能幫你省掉九成的麻煩。

．補運行動：錢包裡放個紅包袋，或戴個紅色配飾出門。暖色調能生旺氣場，幫你把奔波的辛苦轉化成實質的財運進帳。

➤ 豬｜靈感爆發，別憑直覺！

．運勢重點：面對重大選擇容易拿不定主意，直覺這段時間不太準。小道消息、來路不明的資訊，聽聽就好，別讓它影響你的判斷。

．補運行動：多聽輕快的音樂或流水聲，幫大腦降噪、找回清晰感。這段時間靈感很旺，適合把新品牌或新計畫的框架先規劃起來。

【鐵版神算 翊樺老師

．專長：鐵版神數、問事卜卦、八字、道法開符

．經歷：「命運好好玩節目」專職命理老師、中國命運協會常務監事、森學院文化事業專任講師、昇右國際貿易有限公司顧問、達峰國際企業有限公司顧問、香港廣合發貿易公司顧問

☆命理說法僅供參考☆

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