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韓啦啦隊女神遭霸凌退隊！南珉貞揭「台韓職場差異」：很多比不上台灣

富邦南韓籍啦啦隊女神南珉貞今（24）日出席家電品牌一日店長活動。（記者陳奕全攝）富邦南韓籍啦啦隊女神南珉貞今（24）日出席家電品牌一日店長活動。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕南韓職棒起亞虎啦啦隊前隊長鄭嘉睿日前揭露慘遭職場霸凌，離開努力了9年的應援舞台，她指控被外包公司的組長言語辱罵，還說出「不做好就把妳們全部弄死」等字眼。富邦南韓籍啦啦隊女神南珉貞今（24）日出席家電品牌一日店長活動，坦言有關注此事，隔空向鄭嘉睿打氣，盼她能挺過低潮。

南珉貞坦言南韓職棒啦啦隊的薪水不算高，前後背制更是嚴格。（記者陳奕全攝）南珉貞坦言南韓職棒啦啦隊的薪水不算高，前後背制更是嚴格。（記者陳奕全攝）

南韓職棒啦啦隊的薪水不算高，前後背制更是嚴格，南珉貞坦言「韓國（啦啦隊職場）環境很多地方比不上台灣，如果這件事，可以成為女孩們待遇變好的契機，那也很好，也希望嘉睿可以挺過這個困難，一定會有雨過天晴的一天」。

南珉貞霸氣表示如果隊友向她借錢，會直接給，但是如果借10萬的話就不可以。（記者陳奕全攝）南珉貞霸氣表示如果隊友向她借錢，會直接給，但是如果借10萬的話就不可以。（記者陳奕全攝）

南珉貞目前重心放在台灣的應援工作上，來台第二年的她坦言心境有了改變，第一年她比較自在和外放，如今成為前輩，她期許自己能夠照顧女孩們，也希望能與球隊有更多交流與熟悉台灣文化，至於如果隊友向她借錢，南珉貞霸氣表示會直接給：「想要什麼我買給她」，那如果對方開口借10萬，南珉貞隨即露出驚嚇表情：「10萬！10萬不可以。」

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