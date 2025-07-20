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娛樂 日韓

「青龍系列大獎」投票內幕公開 IU《苦盡柑來》4票擊退朴恩斌

馮亦寧／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕IU今年事業大豐收，除了主演《苦盡柑來遇見你》榮獲第4屆青龍系列大獎影后，還發行新專輯，成績叫好；今（20）青龍系列大獎公開投票內幕，與IU迎戰到最後的是《狂醫魔徒》的朴恩斌，兩人經一番苦戰，IU拿下評審投票4票勝出。

評審對於朴恩斌展現前所未有的新面孔，令人耳目一新，給予讚賞，不過IU在《苦盡柑來遇見你》一人分飾兩角，抓住全世代的心，最終拿到獎項，還有評審大方讚賞：「如果《苦盡柑來》不是IU主演，還能得到這樣的評價嗎？」認為她雖然年紀不大，但演技貫穿全劇，得到全世代的共鳴。

朱智勛（右）、IU分封第4屆青龍系列大獎影帝后。（翻攝自X）朱智勛（右）、IU分封第4屆青龍系列大獎影帝后。（翻攝自X）

男主角方面，朱智勛以《外傷重症中心》封王，獲得6位評審一致投票認同，拿下戲王實至名歸；評審對其他4位入圍者包括《魷魚遊戲2》李炳憲、《苦盡柑來遇見你》朴寶劍、《惡緣》朴海秀、《或好或壞的東載》李浚赫都討論了一番，最終認為朱智勛就是《外傷重症中心》的「中心」，甚至形容他是「超人英雄」，將角色透過漫畫般的詮釋，得到大眾喜愛。

另外，《惡緣》李光洙以5票戰勝《外傷重症中心》尹敬浩，拿下最佳男配角，評審直說李光洙打破搞笑形象，雖然是配角，但像極了主角一樣，引領《惡緣》前半段；「最佳女配角」頒給《苦盡柑來遇見你》廉惠蘭，她以評審投票5票勝出，評審說，若故事沒有她，戲劇同樣不成立，給她高度讚賞。

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