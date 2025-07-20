女星演唱會行為怪異 唱一半突強擁男友爆哭

泰國女星「Nene」鄭乃馨這兩天在泰國舉辦個人演唱會。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕泰國女星「Nene」鄭乃馨這兩天在泰國舉辦個人演唱會，不過演出過程當中她突然出現怪異舉動，引發網友熱烈討論。根據粉絲所拍攝的影片，可以看見Nene演唱會舉行到一半，她突然脫鞋往台下衝，並直奔觀眾席，拉開泰國男星Gulf緊抱男友Bright痛哭。

女星Nene（左）演唱會舉行到一半，突然衝進男友Bright懷裡痛哭。（翻攝自微博）

由於一切發生的太突然，現場觀眾全都看傻眼。Nene在演唱會表演時，表情並沒有特別變化，但突然之間，她突然脫下鞋子，接著往台下跑，衝進觀眾席後，男星Gulf和Bright比鄰而坐。Nene一把拉開Gulf並坐到椅子扶手上，深情看著男友唱歌，畫面溫馨深情。

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女星Nene（左）演唱會舉行到一半，突然衝進男友Bright懷裡痛哭。（翻攝自微博）

沒想到，突然之間Nene開始哭泣，並衝進Bright的懷抱大約25秒鐘，Bright拍著她的背輕輕安撫，之後Nene回到舞台繼續表演，好像剛剛的一切都沒發生。

Nene突然暴走讓現場所有觀眾大吃一驚，紛紛露出驚愕表情，也有人尖叫出聲。外傳Nene因排練期間扭傷腳踝，她堅持繼續表演，一見到男友坐在台下突然情緒崩潰，才發生前述令人目瞪口呆的情況。

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