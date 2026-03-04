44歲許維恩確診乳癌 「切除雙乳、重建手術」長達10多小時

〔記者蕭方綺／台北報導〕44歲許維恩日前確診乳癌，今首度公開談及這段身心歷程。罹病期間，因不捨家人擔憂她的病情，選擇低調處理，除了老公與姊姊外，連父母都在手術完成身體恢復後才知道實情。雖然沒有家族病史，但檢查過程中發現腫瘤變化速度極快，即便只有單邊確診，但因為考量未來健康因素，許維恩選擇進行雙邊切除與重建。

許維恩之前檢查出乳癌接受手術，老公王家梁全程在外陪伴守候。（資料照，記者潘少棠攝）

回憶確診當下，她沒有崩潰而是異常冷靜，因為腦海裡第一個浮現的是年幼的女兒。她提到「我所有的擔心，都是關於她。正因為是母親，反而沒有時間軟弱，只有把身體照顧好，才能好好陪伴女兒長大。」

請繼續往下閱讀...

切除與重建手術長達十多個小時，老公王家梁全程在外守候。許維恩說，其實等待的人更煎熬。她知道老公的擔心，因此反過來安撫對方，要他冷靜。重建後第一次見到成果時，王家梁忍不住脫口而出：「哇，好大喔！」但隨即更關心的是她會不會不舒服、恢復得好不好。她說，這場意外反而讓彼此更珍惜當下，也更懂得把健康放在第一位。

許維恩之前檢查出乳癌。（Motiva魔滴提供）

在乳房重建的選擇上，許維恩最在意的不是尺寸，而是自然與安心。完成重建後，她形容這不是失去，而是一種重生，這份安心讓她重新找回對身體的掌控感。

經歷乳癌與重建，許維恩坦言更懂得把健康放第一。她強調，女性值得為自己做最好的選擇，應定期檢查不要忽視身體訊號。也因親身經歷，她決定投身女性健康公益行動，推動乳癌防治與重建術後正確觀念。她希望用自身經歷告訴更多女性：勇敢面對並不可怕，只要相信醫師的專業與選擇最安全的植入物，依然可以找回自信與力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法