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（影）蹦闆司機強力招募中 曝光為何沒人開車？

「蹦闆」呂育銓又開條件尋找司機。（翻攝自臉書）「蹦闆」呂育銓又開條件尋找司機。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「蹦闆」呂育銓以精品代工起家，但擅長協槓的他陸續跨足：花店、餐廳、飲料、鐘錶、建築等不同產業，近日蹦闆又拍攝影片強力招募司機，也讓網友好奇為何蹦闆一直缺司機，對此他解釋：因為送股份、當店長，多數都轉任了。

蹦闆說明自己為何持續缺司機。（翻攝自臉書）蹦闆說明自己為何持續缺司機。（翻攝自臉書）

蹦闆在影片中表示自己歷任用過的司機大概有5個人，目前身邊只剩下1、2個人，導致人力不足，他也怕司機工作過重，所以不斷招募司機。蹦闆開出條件，只有3項：看得順眼、年紀不能比他大、不能剛開車。

蹦闆提到有些司機品行不佳，慘遭開除。（翻攝自臉書）蹦闆提到有些司機品行不佳，慘遭開除。（翻攝自臉書）

至於不斷徵司機的原因，蹦闆解釋，目前身邊有2位司機互相輪班。過去他用過的司機當中，有一位目前正在打理他的鐘錶店；另一位變成酸菜魚的店長，故造成人力短缺。蹦闆舉例：酸菜魚要開時，他知道自己的司機曾經做過餐飲業，加上都在身邊工作，蹦闆覺得他品行不錯又有經驗，於是答應分對方股份，司機成功轉任酸菜魚店長。

蹦闆提到過去有司機騙他的錢。（翻攝自臉書）蹦闆提到過去有司機騙他的錢。（翻攝自臉書）

當然，歷任司機並非每個都能成功轉到蹦闆其他產業，他提到有司機騙他的錢遭開除，而且對方告訴蹦闆自己德州撲克打得很好，詢問蹦闆是否願意投資他去打德州撲克？沒想到卻輸到脫褲子，最後甚至從柬埔寨打電話給蹦闆，哀求蹦闆救救他，蹦闆才知道對方根本沒有去打德州撲克，而是去賭百家樂。

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