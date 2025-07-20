晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《出去一下》開播！陳柏霖霸氣領軍 黃宣示愛被打槍

〔記者侯家瑜／台北報導〕實境冒險節目《出去一下》於今（20日）晚9點首播，由陳柏霖與黃宣領軍，攜手新田真劍佑與草野大成，一同踏上紐西蘭尋寶解謎之旅，展現高度團隊默契與超強破關能力。

陳柏霖（左起）、黃宣、草野大成和新田真劍佑逐漸培養出共同冒險的默契。（出去一下提供）陳柏霖（左起）、黃宣、草野大成和新田真劍佑逐漸培養出共同冒險的默契。（出去一下提供）

節目首集中，四位成員從北島羅托魯瓦展開任務。陳柏霖在團隊中扮演穩重隊長角色，掌控節奏、合理分配任務，展現一貫冷靜領袖風範；黃宣則一秒變氣氛組，話匣子不停、笑點連發，不但自稱價值500萬，還多次對陳柏霖「示愛」，高喊：「出來最重要的是遇見你！」卻慘遭冷處理，被陳柏霖一句「要登機了」打斷，笑翻全場。

新田真見佑（左起）、陳柏霖和草野大成苦思如何完成球型拼圖。（出去一下提供）新田真見佑（左起）、陳柏霖和草野大成苦思如何完成球型拼圖。（出去一下提供）

新田真劍佑（右）和草野大成（後）找到寶箱，陳柏霖趕緊解開密碼鎖。（出去一下提供）新田真劍佑（右）和草野大成（後）找到寶箱，陳柏霖趕緊解開密碼鎖。（出去一下提供）

初次參與華語綜藝的新田真劍佑表現令人驚豔，進入解謎狀態時堪稱「神入心流」，對難題全神貫注，即便旁邊黃宣與草野大成插科打諢，他也絲毫不為所動，最終成功破解超難球體拼圖。陳柏霖大讚：「他專注到不行，真的超強神隊友！」

新田真劍佑（右起）、陳柏霖、黃宣和草野大成接獲獵人考驗提示，仔細研究地圖。（出去一下提供）新田真劍佑（右起）、陳柏霖、黃宣和草野大成接獲獵人考驗提示，仔細研究地圖。（出去一下提供）

新田真劍佑熱愛珍珠奶茶，每兩天要喝一杯。（出去一下提供）新田真劍佑熱愛珍珠奶茶，每兩天要喝一杯。（出去一下提供）

草野大成則在觀察與細節把握上表現出色，成為團隊另一大助力。而一行人發現珍珠奶茶店時，紐西蘭的「台灣味」瞬間喚醒所有人元氣。不過草野大成竟堅持不加珍珠，原因竟是新田真劍佑「太愛珍奶」，讓他喝到怕，笑翻眾人。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中