《出去一下》開播！陳柏霖霸氣領軍 黃宣示愛被打槍

〔記者侯家瑜／台北報導〕實境冒險節目《出去一下》於今（20日）晚9點首播，由陳柏霖與黃宣領軍，攜手新田真劍佑與草野大成，一同踏上紐西蘭尋寶解謎之旅，展現高度團隊默契與超強破關能力。

陳柏霖（左起）、黃宣、草野大成和新田真劍佑逐漸培養出共同冒險的默契。（出去一下提供）

節目首集中，四位成員從北島羅托魯瓦展開任務。陳柏霖在團隊中扮演穩重隊長角色，掌控節奏、合理分配任務，展現一貫冷靜領袖風範；黃宣則一秒變氣氛組，話匣子不停、笑點連發，不但自稱價值500萬，還多次對陳柏霖「示愛」，高喊：「出來最重要的是遇見你！」卻慘遭冷處理，被陳柏霖一句「要登機了」打斷，笑翻全場。

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新田真見佑（左起）、陳柏霖和草野大成苦思如何完成球型拼圖。（出去一下提供）

新田真劍佑（右）和草野大成（後）找到寶箱，陳柏霖趕緊解開密碼鎖。（出去一下提供）

初次參與華語綜藝的新田真劍佑表現令人驚豔，進入解謎狀態時堪稱「神入心流」，對難題全神貫注，即便旁邊黃宣與草野大成插科打諢，他也絲毫不為所動，最終成功破解超難球體拼圖。陳柏霖大讚：「他專注到不行，真的超強神隊友！」

新田真劍佑（右起）、陳柏霖、黃宣和草野大成接獲獵人考驗提示，仔細研究地圖。（出去一下提供）

新田真劍佑熱愛珍珠奶茶，每兩天要喝一杯。（出去一下提供）

草野大成則在觀察與細節把握上表現出色，成為團隊另一大助力。而一行人發現珍珠奶茶店時，紐西蘭的「台灣味」瞬間喚醒所有人元氣。不過草野大成竟堅持不加珍珠，原因竟是新田真劍佑「太愛珍奶」，讓他喝到怕，笑翻眾人。

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