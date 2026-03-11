自由電子報
娛樂 最新消息

去年甜嫁陳晨威！中信女神啾啾哽咽宣布退團 新季女孩名單曝光

中信女神「Julia」啾啾去年嫁給樂天的陳晨威，並在今年1月宣布懷上女兒。（翻攝自IG）中信女神「Julia」啾啾去年嫁給樂天的陳晨威，並在今年1月宣布懷上女兒。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕中信兄弟「PS女孩」啦啦隊今（11）日舉辦開季發布會，稍早在發布會上除了公開今年度的32位隊員，也宣布3位女孩盈萱、「Julia」啾啾、小安等人畢業，白白則轉任總監，以及韓籍李丹妃未來改以「飛行嘉賓」形式在台灣球場應援。

「Julia」啾啾將卸下中信PS女孩制服。（翻攝自YT）「Julia」啾啾將卸下中信PS女孩制服。（翻攝自YT）

中信兄弟啦啦隊成員Julia去年與樂天桃猿的陳晨威結婚，並在今年1月宣布懷上女兒，Julia稍早透過影片分享心情，提到去年開始其實就有其他規劃，「從完全不懂棒球到現在理解棒球、愛上棒球，很大的原因是因為跟你們留下美好時光，很多時候都是因為有你們，在這個回憶特別珍貴，謝謝有你們陪伴著我的青春棒球時光。」Julia講到一度哽咽，也喊話表示未來還是會常出現在球場，希望球迷繼續支持中信兄弟。

「Julia」啾啾將卸下中信PS女孩制服。（翻攝自YT）「Julia」啾啾將卸下中信PS女孩制服。（翻攝自YT）

盈萱宣布退團。（翻攝自YT）盈萱宣布退團。（翻攝自YT）

盈萱、小安也相繼畢業，兩人都表示在隊上的時光相當幸福，而在隊上應援近9個年頭的白白則將轉任總監身分，喊話女孩們加油、繼續創造更多作品。

2026年中信兄弟啦啦隊全新陣容，32位隊員包含貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、晴兒、波波、畇二、妮可、林可、君白、曼容、沛婕、汶汶、夏蕾、Wendy、怡琪、少鹽、牛奶、芊芊、衣宸、瑄、莎莎、維尼、璇璇和香港籍成員小迪，三位韓籍成員邊荷律、金渡兒、JJUBI及一位日籍成員菊池桃子，今年更網羅兩位前女團成員珮含及容容加入PS女孩。

