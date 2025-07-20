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周台英為女足事件鞠躬求原諒 許常德傻眼嘆：完全錯過道歉機會

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕台師大女足教練周台英強迫球員配合研究抽血、以扣學分相逼，事件震驚社會。雖然校方最終對其做出不予晉薪處分，卻未解聘，引發大眾質疑。周台英與校長吳正己、計畫主持人陳忠慶於昨日召開記者會，對學生公開道歉，但教練一席「希望你們能原諒教練」的說詞，卻被外界批評毫無誠意。

許常德。（資料照，記者王文麟攝）許常德。（資料照，記者王文麟攝）

資深音樂人許常德今（20）日在社群媒體發文感嘆，直指整場記者會最真誠的一句話竟是「希望大家再給我一次機會」，形容這這根本不是一場道歉，而是一場來要東西的行動。他質疑從校方到教練的態度，都顯示出他們未真正理解錯誤本質，更沒有展現出應有的懊悔與擔當，「他們真的是完全錯過道歉的機會，沒有真誠，全台師大老師出來鞠躬都不會有意義。」

許常德痛批台師大不僅讓失職者繼續留任，還讓學生在學業、體育與權力霸凌的多重壓力下苦撐，「這些說一套做一套的人竟然可以從事教育，還擔任這麼重要的職位，很難想像學生在學業在體育在霸凌的多重壓力，怎麼撐下來的？前面的學長們有多少人呢？這樣的學習環境很恐怖，好浪費錢。」

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