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前主播簡立喆遭放鳥 再爆被當免洗筷老師內幕

簡立喆外型亮眼。（翻攝自簡立喆臉書）簡立喆外型亮眼。（翻攝自簡立喆臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕東森新聞台前主播簡立喆畢業於世新大學，16日發文透露被學弟妹放鴿子，對方給的理由及後續處理態度令她非常錯愕，昨她透露前晚終於接到負責同學來電，對方語氣誠懇，也勇敢為錯誤承擔責任，並坦白說：「自己真的忘記了。」讓她想起任教世新口傳系任教遭遇，遭校方不公平待遇。

去年任職世新口傳系，簡立喆表示有2位學生覺得「替老師借上課筆電很麻煩」，竟跑去系辦投訴她，沒想到校方包庇學生翹課，也沒教導他們正確的做事態度與責任感，還反過來要求她在學期中退出這堂課並告知：「學生是繳學費來的，你不能要求他們做事！他們有來上課你就要偷笑。」

簡立喆表示，她對該堂課用心良苦卻無法被其他人理解，在課代消失後，曾透過系辦把先前交給課代登記的同學成績以及出勤表追回，卻換來系主任回覆：「退修是同學們權益，一旦退修就與這堂課沒瓜葛，他們要怎麼樣就怎麼樣，如果搞消失你也沒辦法，同學們是付費來的，他們不是公司員工，我們也沒轍。」

對於系主任處理事情態度，簡立喆感到訝異，坦言對於母校感到失望，居然被當成「免洗筷老師」，但她強調還是願意分享經驗，只是不在這個讓人失望的體系。

相關新聞：前主播簡立喆被放鴿子 負責同學終於來電承擔疏失

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