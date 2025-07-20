張綱維一審被重判在押 486先生：輸在太相信自己

遠東航空董事長張綱維（左）因涉掏空遠航，一審重判仍在押中。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕遠東航空董事長張綱維被控掏空遠航資產36億元，一審被判15年徒刑，其中1年可易科罰金，現仍上訴審理中，團購電商名人「486先生」陳延昶19日在臉書發文評論張綱維，有褒有貶。

486先生表示，很多人覺得他很會做生意，但他卻覺得張綱維才是真正天才，「我這種是傻傻的做，一步一步打拚起來，但張綱維是用眼光、膽識、財技，像變魔術一樣翻出整個局的人。」

請繼續往下閱讀...

發文中，486先生細數張綱維輝煌經歷，「他是金門人，國中時來台灣讀師大附中，後來讀淡江化工系、清大研究所，年輕時什麼苦工作都幹過，他做過家教、擺地攤、KTV放影片，從基層社會一路摸上來；他不是含著金湯匙的那種人，是靠自己衝出來的，所以這樣的人真的讓我真心佩服。」

團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自陳延昶臉書）

2009年，張綱維跳進航空業，接手快倒閉遠東航空，486先生當時評論：「我看到這事情眼珠子差點掉出來，航空公司ㄟ，不是隨便搞個小電商，這種事誰敢做？他用自己的錢，也借外面的錢，硬是讓遠航重新飛起來；2011年松山機場復航那天，大家都把他當英雄。」

486先生接著說，遠航雖然飛起來了，但張綱維整個營運都是靠借錢、靠內部資金調度在撐，「他把地產那套槓桿翻轉的邏輯拿來用在航空業上，但航空這行跟蓋房子不一樣，是一個極度燒錢產業，需要專業、需要現金流穩定、需要長期規劃，但他太相信自己那一套，結果財務越來越吃緊。」

如今，張綱維一審被判刑15年，外加1年可易科罰金，486先生嘆說：「現在人已經進去，我不認為他是壞人，他的失敗，是一連串致命的錯誤疊起來，第一個問題就是財務槓桿用太兇；遠航剛復航的時候，他靠高利貸在撐，一直沒有建立自己的現金流，只能一直從集團內部調錢或對外再借。那種做法根本是拿命在拚，公司只要一出差錯，就整個資金鍊斷裂。」

此外，486先生也看出張綱維不懂航空業，「房地產他是老大沒錯，但航空不是蓋房子，飛機不是說飛就飛；你要有懂營運的人、會管成本的人、會管航線、飛安、維修的專業人員，但他那套團隊都是搞財務的，根本撐不住。」

486先生真心認為，張綱維是一個極度聰明的人，但他是輸在「太相信自己」然後做太大的槓桿，冒太大風險，「從資產整合的傳奇人物，一步一步走到現在鋃鐺入獄，這不是倒楣，是太多環節都沒有人能夠阻止他自爆。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法