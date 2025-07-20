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娛樂 最新消息

都美竹登綜藝當「吳亦凡前任」 網怒受害者人設翻車

〔記者傅茗渝／台北報導〕都美竹曾是吳亦凡性侵案首位站出來控訴的關鍵人物，促使警方介入，吳亦凡被判13年有期徒刑、遣返加拿大。過去勇敢揭弊的她，近期卻以「前任」、「嫂嫂」身份登上網路綜藝《嫂嫂請講》，節目更以「18歲屠龍」、「頂流終結者」等話語大肆宣傳，引發輿論反彈。

都美竹變「嫂嫂」，節目消費吳亦凡案挨轟。（翻攝自微博）都美竹變「嫂嫂」，節目消費吳亦凡案挨轟。（翻攝自微博）

節目將都美竹包裝成「嫂嫂」出場，忽略她是經法院認定的性侵受害者；不只人設惹議，都美竹在節目中也語出驚人，表示「從未主動報警」，還聲稱當年「吳亦凡開價2000萬想和解但她拒絕」。然而，北京警方2021年通報指出，案件由她配合啟動，並非被動受理；且先前曝光的錄音檔中，她曾主動提及800萬「私了」方案，說法前後矛盾。

都美竹曾揭發吳亦凡性侵，綜藝回歸身分定位遭質疑。（翻攝自微博）都美竹曾揭發吳亦凡性侵，綜藝回歸身分定位遭質疑。（翻攝自微博）

節目播出後都美竹爭議不斷，還被爆與粉絲發生金錢糾紛，網友指2022至2023年間，都美竹多次以「打官司、親人患癌」為由，向其借款近20萬人民幣（約台幣83萬），卻僅歸還3萬（約台幣12萬）。都美竹否認騙錢，強調為「單方面贈與」，但警方表示未出具「不予立案通知書」，間接打臉她的說法。此外，她近期還對曾聲援過她的超過160家自媒體與帳號提告，理由是肖像權侵害，單家索賠數萬元。儘管有些案件勝訴，但多數判決金額僅數百至千元，被批「過河拆橋」。

《嫂嫂請講》節目標榜女性互助，首集便以都美竹與吳亦凡案作為流量引爆點，影片上架後遭大量舉報下架。節目方反指「遭到前明星粉絲惡意攻擊」，呼籲網友轉傳備份，卻又悄悄刪除負評留言，雙面操作引起公憤。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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