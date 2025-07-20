「八點檔林志玲」微波雞蛋出事了！眼角膜炸出大洞 痛到崩潰：再也不敢了

〔記者李紹綾／台北報導〕王晴有「八點檔林志玲」稱號，她昨（19 日）在社群分享左眼紅腫的自拍，透露將雞蛋放進微波爐加熱時發生爆炸，導致皮膚燙傷、眼角膜受傷。前往醫院的路上，她痛到大哭，直喊：「對微波爐有PTSD（創傷後壓力症候群）。」

王晴。（翻攝自臉書）

王晴在Instagram限時動態提到，參考了YouTube上的「用微波爐煮雞蛋」教學影片，沒想到剛拿出來察看時，雞蛋竟在眼前爆炸，「眼角膜破了一個大洞，皮膚也被炸到輕微燙傷，痛到我一路大哭、暈眩、喘不過氣，打了止痛針、吃止痛藥都還是好痛。」她也強調，有了這次教訓，不管是生的還是熟的，都不要再把雞蛋放進微波爐。

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王晴微波雞蛋，皮膚被燙傷、眼角膜受傷。（翻攝自Instagram）

王晴微波雞蛋，天花板出現爆炸痕跡。（翻攝自Instagram）

王晴感謝醫護人員的照顧。她從醫院回家後整理廚房，才發現爆炸痕跡遍布各處，「天花板上可怕的爆炸痕跡，連客廳都有蛋殼」，她慶幸自己當時站在微波爐的側邊，「還好它是往上噴，我站在旁邊，不然這麼大的爆炸威力，眼球應該真的會被炸破」，最後她再次呼籲：「蛋不管生的熟的，都不要放進微波爐煮！」

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